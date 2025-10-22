Jerry Heil напоминает миру об Украине клипом на трек Earth (Dradada)
Jerry Heil напоминает миру об Украине клипом на трек Earth (Dradada)

Какой главный месседж Earth (Dradada)
Украинская певица Jerry Heil представила новую песню Earth (Dradada) и видеоработу к ней, которые призваны обратить внимание мира на ситуацию в Украине. В центре сюжета клипа — проблема разминирования украинских территорий на фоне российской захватнической войны.

  • Каждая сцена клипа имеет символическое значение.
  • В видеоработе изображена современность и древние обряды.

Какой главный месседж Earth (Dradada)

По словам певицы, это социальный трек, напоминающий миру о важности гуманитарного разминирования Украины.

Режиссером видеоработы стал известный клипмейкер Алан Бадоев.

Несмотря на то, что ночью Украина пережила еще один масштабный удар со стороны России, Jerry Heil решила не отменять премьеру.

Любую другую работу я не смогла бы опубликовать сегодня. Сейчас я нахожусь на конференции в Японии, посвященной важности разминирования Украины, где министры стран мира называют преступления россии бесчеловечными — они знают о массированной атаке этой ночью, знают об убийствах, которые снова совершила Россия. Мы решили не менять дату выхода этого видео, потому что надеемся еще раз напомнить о цене нашей свободы.

Jerry Heil

Jerry Heil

Украинская певица

По убеждению артистки, правда песни — это наше оружие, и его очень важно распространять.

В новой видеоработе особое внимание уделено украинским женщинам, очищающим землю от взрывоопасных предметов.

В этом клипе Джерри Хейл предстает в гармонии с украинскими традициями и давними обрядами. Ее танец как молитва земли, оплакивающая прошлое и пробуждающаяся к жизни, напоминая о важности разминирования нашей родной земли, — объяснил Алан Бадоев.

