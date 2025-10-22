Jerry Heil напоминает миру об Украине клипом на трек Earth (Dradada)

Украинская певица Jerry Heil представила новую песню Earth (Dradada) и видеоработу к ней, которые призваны обратить внимание мира на ситуацию в Украине. В центре сюжета клипа — проблема разминирования украинских территорий на фоне российской захватнической войны.
Главные тезисы
- Каждая сцена клипа имеет символическое значение.
- В видеоработе изображена современность и древние обряды.
Какой главный месседж Earth (Dradada)
По словам певицы, это социальный трек, напоминающий миру о важности гуманитарного разминирования Украины.
Режиссером видеоработы стал известный клипмейкер Алан Бадоев.
Несмотря на то, что ночью Украина пережила еще один масштабный удар со стороны России, Jerry Heil решила не отменять премьеру.
По убеждению артистки, правда песни — это наше оружие, и его очень важно распространять.
В новой видеоработе особое внимание уделено украинским женщинам, очищающим землю от взрывоопасных предметов.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-