Jerry Heil напоминает миру об Украине клипом на трек Earth (Dradada)

Любую другую работу я не смогла бы опубликовать сегодня. Сейчас я нахожусь на конференции в Японии, посвященной важности разминирования Украины, где министры стран мира называют преступления россии бесчеловечными — они знают о массированной атаке этой ночью, знают об убийствах, которые снова совершила Россия. Мы решили не менять дату выхода этого видео, потому что надеемся еще раз напомнить о цене нашей свободы.