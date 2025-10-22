Jerry Heil нагадує світу про Україну кліпом на трек Earth (Dradada) — відео
Jerry Heil нагадує світу про Україну кліпом на трек Earth (Dradada) — відео

Джерело:  online.ua

Українська співачка Jerry Heil представила нову пісню Earth (Dradada) та відеороботу до неї, які мають на меті звернути увагу світу на ситуацію в Україні. У центрі сюжету кліпу — проблема розмінування українських території на тлі російської загарбницької війни.

Головні тези:

  • Кожна сцена кліпу має символічне значення. 
  • У відеороботі зображена сучасність — праця українських жінок-розміновувачок — і стародавні обряди над землею.

Який головний меседж Earth (Dradada)

За словами співачки, це соціальний трек, який нагадує світу про важливість гуманітарного розмінування України.

Режисером відеороботи став відомий кліпмейкер Алан Бадоєв.

Попри те, що вночі Україна пережила ще один масштабний удар з боку Росії, Jerry Heil вирішила не скасовувати прем'єру.

Будь-яку іншу роботу я б не змогла опублікувати сьогодні. Зараз я перебуваю на конференції в Японії, присвяченій важливості розмінування України, де міністри країн світу називають злочини росії нелюдськими — вони знають про масовану атаку цієї ночі, знають про вбивства, які знову вчинила Росія. Ми вирішили не міняти дату виходу цього відео, бо сподіваємося ще раз наголосити на ціні нашої свободи.

Jerry Heil

Jerry Heil

Українська співачка

На переконання артистки, правда пісні — це наша зброя, і її вкрай важливо поширювати.

У новій відеороботі особливу увагу приділено українським жінкам, які очищають землю від вибухонебезпечних предметів.

У цьому кліпі Джеррі Хейл постає в гармонії з українськими традиціями й давніми обрядами. Її танок мов молитва землі, що оплакує минуле і пробуджується до життя, нагадуючи про важливість розмінування нашої рідної землі, — пояснив Алан Бадоєв.

