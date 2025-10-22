Jerry Heil нагадує світу про Україну кліпом на трек Earth (Dradada) — відео

Українська співачка Jerry Heil представила нову пісню Earth (Dradada) та відеороботу до неї, які мають на меті звернути увагу світу на ситуацію в Україні. У центрі сюжету кліпу — проблема розмінування українських території на тлі російської загарбницької війни.
Головні тези:
- Кожна сцена кліпу має символічне значення.
- У відеороботі зображена сучасність — праця українських жінок-розміновувачок — і стародавні обряди над землею.
Який головний меседж Earth (Dradada)
За словами співачки, це соціальний трек, який нагадує світу про важливість гуманітарного розмінування України.
Режисером відеороботи став відомий кліпмейкер Алан Бадоєв.
Попри те, що вночі Україна пережила ще один масштабний удар з боку Росії, Jerry Heil вирішила не скасовувати прем'єру.
На переконання артистки, правда пісні — це наша зброя, і її вкрай важливо поширювати.
У новій відеороботі особливу увагу приділено українським жінкам, які очищають землю від вибухонебезпечних предметів.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-