Jerry Heil нагадує світу про Україну кліпом на трек Earth (Dradada) — відео

Будь-яку іншу роботу я б не змогла опублікувати сьогодні. Зараз я перебуваю на конференції в Японії, присвяченій важливості розмінування України, де міністри країн світу називають злочини росії нелюдськими — вони знають про масовану атаку цієї ночі, знають про вбивства, які знову вчинила Росія. Ми вирішили не міняти дату виходу цього відео, бо сподіваємося ще раз наголосити на ціні нашої свободи.