Jerry Heil представила песню Love Me Hard — видео

Певица Jerry Heil представила первую видеоработу из альбома "Архетипы" — музыкальный фильм на англоязычную песню Love Me Hard
Главные тезисы
- Первый трек “Love Me Hard” из альбома “Архетипы” Jerry Heil представила в формате музыкального фильма.
- Песня была написана “на вырост” и имеет свою уникальную историю.
Jerry Heil представила первую видеоработу из альбома "Архетипы"
Это первый трек такого формата в репертуаре певицы, отмечено в описании к видео.
Она подчеркнула, что это трек, который нужно смотреть, как кино.
Он был написан как саундтрек к не существующему фильму. Поэтому мы с режиссером Валерией Фадеевой его сняли.
В центре сюжета — парень, приходящий в библиотеку за конкретной книгой. Он влюблен в ее героиню и перечитывает историю снова и снова, а образ выдуманной девушки стал его зависимостью.
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