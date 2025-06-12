Jerry Heil представила песню Love Me Hard — видео

Jerry Heil представила первую видеоработу из альбома "Архетипы"

Это первый трек такого формата в репертуаре певицы, отмечено в описании к видео.

Этому треку как демцы — годы, — признается Jerry Heil. — Я написала его "на вырост". К собственному произведению, родившемуся из бессознательного, надо порой дорасти сознанием. Я всегда мечтала писать музыку для кино — готическую, мистическую, глубже привычного попа. И сейчас, наконец, это сделала, потому что чувствую: мир готов, я готова, и украинская музыкальная индустрия готова расти вместе со мной. Поделиться

Она подчеркнула, что это трек, который нужно смотреть, как кино.

Он был написан как саундтрек к не существующему фильму. Поэтому мы с режиссером Валерией Фадеевой его сняли.

В центре сюжета — парень, приходящий в библиотеку за конкретной книгой. Он влюблен в ее героиню и перечитывает историю снова и снова, а образ выдуманной девушки стал его зависимостью.