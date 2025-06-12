Jerry Heil представила песню Love Me Hard — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Jerry Heil представила песню Love Me Hard — видео

Jerry Heil
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Источник:  online.ua

Певица Jerry Heil представила первую видеоработу из альбома "Архетипы" — музыкальный фильм на англоязычную песню Love Me Hard

Главные тезисы

  • Первый трек “Love Me Hard” из альбома “Архетипы” Jerry Heil представила в формате музыкального фильма.
  • Песня была написана “на вырост” и имеет свою уникальную историю.

Jerry Heil представила первую видеоработу из альбома "Архетипы"

Это первый трек такого формата в репертуаре певицы, отмечено в описании к видео.

Этому треку как демцы — годы, — признается Jerry Heil. — Я написала его "на вырост". К собственному произведению, родившемуся из бессознательного, надо порой дорасти сознанием. Я всегда мечтала писать музыку для кино — готическую, мистическую, глубже привычного попа. И сейчас, наконец, это сделала, потому что чувствую: мир готов, я готова, и украинская музыкальная индустрия готова расти вместе со мной.

Она подчеркнула, что это трек, который нужно смотреть, как кино.

Он был написан как саундтрек к не существующему фильму. Поэтому мы с режиссером Валерией Фадеевой его сняли.

В центре сюжета — парень, приходящий в библиотеку за конкретной книгой. Он влюблен в ее героиню и перечитывает историю снова и снова, а образ выдуманной девушки стал его зависимостью.

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