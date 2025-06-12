Jerry Heil представила пісню Love Me Hard — відео

Співачка Jerry Heil представила першу відеороботу з альбому "Архетипи" — музичний фільм на англомовну пісню Love Me Hard
Головні тези:
- Jerry Heil представила перший трек Love Me Hard з альбому “Архетипи” у форматі музичного фільму.
- Співачка відзначила, що цей трек є написаним “на виріст” і він має свою унікальну історію.
Jerry Heil представила першу відеороботу з альбому "Архетипи"
Це перший трек такого формату в репертуарі співачки, зазначено в описі до відео.
Вона наголосила, що це трек, який треба дивитись, Як кіно.
Він був написаний як саундтрек до фільму, якого не існувало. Тому ми з режисеркою Валерією Фадєєвою його зняли.
У центрі сюжету — хлопець, який приходить до бібліотеки по конкретну книгу. Він закоханий у її героїню, тож перечитує історію знову і знову, а образ вигаданої дівчини став його залежністю.
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