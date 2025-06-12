Jerry Heil представила пісню Love Me Hard — відео

Jerry Heil представила першу відеороботу з альбому "Архетипи"

Це перший трек такого формату в репертуарі співачки, зазначено в описі до відео.

Цьому треку як демці — роки, — зізнається Jerry Heil. — Я написала його "на виріст". До власного твору, що народився з несвідомого, треба часом дорости свідомістю. Я завжди мріяла писати музику для кіно — готичну, містичну, глибшу за звичний поп. І зараз нарешті це зробила, бо відчуваю: світ готовий, я готова, і українська музична індустрія готова зростати разом зі мною. Поширити

Вона наголосила, що це трек, який треба дивитись, Як кіно.

Він був написаний як саундтрек до фільму, якого не існувало. Тому ми з режисеркою Валерією Фадєєвою його зняли.

У центрі сюжету — хлопець, який приходить до бібліотеки по конкретну книгу. Він закоханий у її героїню, тож перечитує історію знову і знову, а образ вигаданої дівчини став його залежністю.