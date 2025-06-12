Jerry Heil представила пісню Love Me Hard — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Jerry Heil представила пісню Love Me Hard — відео

Jerry Heil.
Джерело:  online.ua

Співачка Jerry Heil представила першу відеороботу з альбому "Архетипи" — музичний фільм на англомовну пісню Love Me Hard

Головні тези:

  • Jerry Heil представила перший трек Love Me Hard з альбому “Архетипи” у форматі музичного фільму.
  • Співачка відзначила, що цей трек є написаним “на виріст” і він має свою унікальну історію.

Jerry Heil представила першу відеороботу з альбому "Архетипи" 

Це перший трек такого формату в репертуарі співачки, зазначено в описі до відео.

Цьому треку як демці — роки, — зізнається Jerry Heil. — Я написала його "на виріст". До власного твору, що народився з несвідомого, треба часом дорости свідомістю. Я завжди мріяла писати музику для кіно — готичну, містичну, глибшу за звичний поп. І зараз нарешті це зробила, бо відчуваю: світ готовий, я готова, і українська музична індустрія готова зростати разом зі мною.

Вона наголосила, що це трек, який треба дивитись, Як кіно.

Він був написаний як саундтрек до фільму, якого не існувало. Тому ми з режисеркою Валерією Фадєєвою його зняли.

У центрі сюжету — хлопець, який приходить до бібліотеки по конкретну книгу. Він закоханий у її героїню, тож перечитує історію знову і знову, а образ вигаданої дівчини став його залежністю.

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