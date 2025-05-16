Jerry Heil та Within Temptation представили дуетну композицію — відео

Співачка Jerry Heil представила спільну пісню з легендарним нідерландським метал-гуртом Within Temptation, який підтримує Україну. Дуетна композиція має назву "Sing Like A Siren".
Головні тези:
- Дуетна композиція «Sing Like A Siren» від Jerry Heil та Within Temptation поєднала елементи симфонічного року, класичного вокалу та українського фольклору.
- Співпраця між Jerry Heil та Within Temptation є результатом послідовної співпраці між артистами, які показали маніфест боротьби та незламності через пісню.
- У пісні ведуть діалог два головних персонажі: дівчина і стихійна сила — вода, що символізує єдність людини і природи.
Jerry Heil та Within Temptation заспівали разом
Спільний трек Jerry Heil та Within Temptation — це результат послідовної співпраці між артистами. Гурт рік тому публічно підтримав Jerry Heil та alyona alyona у соцмережах — напередодні Євробачення-2024
У пісні Sing Like A Siren поєдналися елементи симфонічного року, класичного вокалу та українського фольклору. В основі треку закладена веснянка, яка завершує його на позитивній ноті надії та відродження. У композиції лідерка гурту Шарон ден Адель вперше заспівала українською мовою.
На думку Jerry Heil, пісня — немов саундтрек до фільму, в якому ми живемо. Для неї це маніфест боротьби та незламності, адже тут передані почуття і безсилля, і бажання до опору. Образ сирени веде додому тих, хто загубив себе.
Мелодія пісні починається з гри на фортепіано, переходить у фольклорний спів і завершується веснянкою. Це символ циклічності та внутрішнього відродження.
Within Temptation неодноразово виступав проти війни, вони були учасниками благодійних концертів та навіть приїздили до Києва.
Лідерка нідерландського колективу Шарон ден Адель стала першою закордонною артисткою, яка виступила в Україні на фестивалі Atlas United під час повномасштабного вторгнення. Саме тоді вона вперше зустрілась із Jerry Heil.
Цікаво, що пісня Sing Like A Siren вона стала саундтреком до документального фільму Within Temptation "The Invisible Force", присвяченого поїздці гурту в Україну.
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