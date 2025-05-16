Jerry Heil та Within Temptation представили дуетну композицію — відео
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Шоу-бізнес
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Jerry Heil та Within Temptation представили дуетну композицію — відео

Jerry Heil та Within Temptation
Джерело:  online.ua

Співачка Jerry Heil представила спільну пісню з легендарним нідерландським метал-гуртом Within Temptation, який підтримує Україну. Дуетна композиція має назву "Sing Like A Siren".

Головні тези:

  • Дуетна композиція «Sing Like A Siren» від Jerry Heil та Within Temptation поєднала елементи симфонічного року, класичного вокалу та українського фольклору.
  • Співпраця між Jerry Heil та Within Temptation є результатом послідовної співпраці між артистами, які показали маніфест боротьби та незламності через пісню.
  • У пісні ведуть діалог два головних персонажі: дівчина і стихійна сила — вода, що символізує єдність людини і природи.

Jerry Heil та Within Temptation заспівали разом

Спільний трек Jerry Heil та Within Temptation — це результат послідовної співпраці між артистами. Гурт рік тому публічно підтримав Jerry Heil та alyona alyona у соцмережах — напередодні Євробачення-2024

У пісні Sing Like A Siren поєдналися елементи симфонічного року, класичного вокалу та українського фольклору. В основі треку закладена веснянка, яка завершує його на позитивній ноті надії та відродження. У композиції лідерка гурту Шарон ден Адель вперше заспівала українською мовою.

На думку Jerry Heil, пісня — немов саундтрек до фільму, в якому ми живемо. Для неї це маніфест боротьби та незламності, адже тут передані почуття і безсилля, і бажання до опору. Образ сирени веде додому тих, хто загубив себе.

У цій історії є два головні персонажі: дівчина і стихійна сила — вода. Але згодом ми розуміємо, що це одне ціле, адже людина і природа — єдині. Шторм — це виклики, які ми долаємо на шляху до безпечної гавані. Та істина полягає в тому, що іноді ми самі створюємо цей шторм.

Jerry Heil

Jerry Heil

Співачка

Мелодія пісні починається з гри на фортепіано, переходить у фольклорний спів і завершується веснянкою. Це символ циклічності та внутрішнього відродження.

Within Temptation неодноразово виступав проти війни, вони були учасниками благодійних концертів та навіть приїздили до Києва.

Лідерка нідерландського колективу Шарон ден Адель стала першою закордонною артисткою, яка виступила в Україні на фестивалі Atlas United під час повномасштабного вторгнення. Саме тоді вона вперше зустрілась із Jerry Heil.

Я була фанаткою Within Temptation з підліткового віку і ніколи б не уявила, що ми колись створимо пісню разом. Це неймовірна честь. Ми вперше зустрілися на фестивалі Atlas Weekend у Києві — і я зрозуміла, що не можу втратити шанс запропонувати співпрацю. Вокальний стиль Шерон надзвичайно автентичний і дуже близький мені, тож я знала: з цього вийде дика, але органічна суміш року, класичного вокалу і українського фольку, — розповіла українська співачка.

Цікаво, що пісня Sing Like A Siren вона стала саундтреком до документального фільму Within Temptation "The Invisible Force", присвяченого поїздці гурту в Україну.

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