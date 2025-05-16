Jerry Heil и Within Temptation представили дуэтную композицию — видео

Певица Jerry Heil представила совместную песню с легендарной нидерландской металл-группой Within Temptation, которая поддерживает Украину.
Главные тезисы
- Дуэтная композиция Sing Like A Siren от Jerry Heil и Within Temptation объединила симфонический рок, классический вокал и украинский фольклор.
- Песня представляет собой манифест борьбы и несокрушимости, передавая чувства бессилия, желания к сопротивлению и единство человека с природой.
- Лидер Within Temptation, Шарон ден Адель, впервые пела на украинском языке в совместной песне с Jerry Heil.
Jerry Heil и Within Temptation спели вместе
Совместный трек Jerry Heil и Within Temptation — результат последовательного сотрудничества между артистами. Группа год назад публично поддержала Jerry Heil и alyona alyona в соцсетях — накануне Евровидения-2024.
В песне Sing Like A Siren объединились элементы симфонического рока, классического вокала и украинского фольклора. В основе трека заложена веснушка, которая завершает его на положительной ноте надежды и возрождения. В композиции лидер группы Шарон ден Адель впервые спела на украинском языке.
По мнению Jerry Heil, песня — как саундтрек к фильму, в котором мы живем. Для нее это манифест борьбы и несокрушимости, ведь здесь переданы чувства и бессилие и желание к сопротивлению. Образ сирены ведет домой потерявших себя.
Мелодия песни начинается с игры на фортепиано, переходит в фольклорное пение и завершается веснушкой. Это символ цикличности и внутреннего возрождения.
Within Temptation не раз выступал против войны, они были участниками благотворительных концертов и даже приезжали в Киев.
Лидер нидерландского коллектива Шарон ден Адель стала первой зарубежной артисткой, выступившей в Украине на фестивале Atlas United во время полномасштабного вторжения. В это время она впервые встретилась с Jerry Heil.
Интересно, что песня Sing Like A Siren стала саундтреком к документальному фильму Within Temptation "The Invisible Force", посвященному поездке группы в Украину.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-