Jerry Heil и Within Temptation представили дуэтную композицию — видео
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Jerry Heil и Within Temptation представили дуэтную композицию — видео

Jerry Heil и Within Temptation
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Источник:  online.ua

Певица Jerry Heil представила совместную песню с легендарной нидерландской металл-группой Within Temptation, которая поддерживает Украину.

Главные тезисы

  • Дуэтная композиция Sing Like A Siren от Jerry Heil и Within Temptation объединила симфонический рок, классический вокал и украинский фольклор.
  • Песня представляет собой манифест борьбы и несокрушимости, передавая чувства бессилия, желания к сопротивлению и единство человека с природой.
  • Лидер Within Temptation, Шарон ден Адель, впервые пела на украинском языке в совместной песне с Jerry Heil.

Jerry Heil и Within Temptation спели вместе

Совместный трек Jerry Heil и Within Temptation — результат последовательного сотрудничества между артистами. Группа год назад публично поддержала Jerry Heil и alyona alyona в соцсетях — накануне Евровидения-2024.

В песне Sing Like A Siren объединились элементы симфонического рока, классического вокала и украинского фольклора. В основе трека заложена веснушка, которая завершает его на положительной ноте надежды и возрождения. В композиции лидер группы Шарон ден Адель впервые спела на украинском языке.

По мнению Jerry Heil, песня — как саундтрек к фильму, в котором мы живем. Для нее это манифест борьбы и несокрушимости, ведь здесь переданы чувства и бессилие и желание к сопротивлению. Образ сирены ведет домой потерявших себя.

В этой истории есть два главных персонажа: девушка и стихийная сила — вода. Но со временем мы понимаем, что это одно целое, ведь человек и природа едины. Шторм — это вызовы, которые мы преодолеваем на пути к безопасной гавани. И истина заключается в том, что иногда мы сами создаем этот шторм.

Jerry Heil

Jerry Heil

Певица

Мелодия песни начинается с игры на фортепиано, переходит в фольклорное пение и завершается веснушкой. Это символ цикличности и внутреннего возрождения.

Within Temptation не раз выступал против войны, они были участниками благотворительных концертов и даже приезжали в Киев.

Лидер нидерландского коллектива Шарон ден Адель стала первой зарубежной артисткой, выступившей в Украине на фестивале Atlas United во время полномасштабного вторжения. В это время она впервые встретилась с Jerry Heil.

Я была фанаткой Within Temptation с подросткового возраста и никогда бы не представила, что мы когда-нибудь создадим песню вместе. Это невероятная честь. Мы впервые встретились на фестивале Atlas Weekend в Киеве, и я поняла, что не могу упустить шанс предложить сотрудничество. Вокальный стиль Шерон чрезвычайно аутентичен и очень близок мне, поэтому я знала: из этого выйдет дикая, но органическая смесь рока, классического вокала и украинского фолька, — рассказала украинская певица.

Интересно, что песня Sing Like A Siren стала саундтреком к документальному фильму Within Temptation "The Invisible Force", посвященному поездке группы в Украину.

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