Jerry Heil удивила признанием о своих зависимостях

Известная украинская певица Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) не слишком часто делится информацией о своей частной жизни. Однако на этот раз звезда все же раскрыла несколько интересных фактов, в частности, о своих зависимостях.

Что известно о зависимости Jerry Heil

Звезда решила присоединиться к популярному тренду в сети и назвала десять своих зависимостей.

Почитателей творчества Яны не удивил тот факт, что в этот список попало много вещей, связанных с музыкой.

Jerry Heil не скрывает, что не может жить без классической музыки: ее любимым композитором является француз Фрэнсис Пуленк, а инструментом — виолончель.

Более того, певица обожает записывать собственные песни, поэтому может провести в студии звукозаписи целые сутки.

10 главных зависимостей Jerry Heil: