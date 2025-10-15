Jerry Heil удивила признанием о своих зависимостях

Известная украинская певица Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) не слишком часто делится информацией о своей частной жизни. Однако на этот раз звезда все же раскрыла несколько интересных фактов, в частности, о своих зависимостях.
Главные тезисы
- Певица не может представить свою жизнь без классической музыки.
- Она также обожает прогулки под дождем без зонта.
Что известно о зависимости Jerry Heil
Звезда решила присоединиться к популярному тренду в сети и назвала десять своих зависимостей.
Почитателей творчества Яны не удивил тот факт, что в этот список попало много вещей, связанных с музыкой.
Jerry Heil не скрывает, что не может жить без классической музыки: ее любимым композитором является француз Фрэнсис Пуленк, а инструментом — виолончель.
Более того, певица обожает записывать собственные песни, поэтому может провести в студии звукозаписи целые сутки.
10 главных зависимостей Jerry Heil:
музыка Фрэнсиса Пуленко;
чай;
намеренно мерзнуть — по словам певицы, именно тогда ее песни получаются лучше;
есть авокадо тост и страдать после (артистке противопоказано потреблять глютен);
звук виолончели;
прогулки под дождем без зонта;
работать в музыкальной студии днями и ночами;
аштанга-йога;
прогулки по сосновому лесу;
Евровидение.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-