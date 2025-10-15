Jerry Heil удивила признанием о своих зависимостях
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Jerry Heil удивила признанием о своих зависимостях

Что известно о зависимости Jerry Heil
Читати українською
Источник:  online.ua

Известная украинская певица Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) не слишком часто делится информацией о своей частной жизни. Однако на этот раз звезда все же раскрыла несколько интересных фактов, в частности, о своих зависимостях.

Главные тезисы

  • Певица не может представить свою жизнь без классической музыки.
  • Она также обожает прогулки под дождем без зонта.

Что известно о зависимости Jerry Heil

Звезда решила присоединиться к популярному тренду в сети и назвала десять своих зависимостей.

Почитателей творчества Яны не удивил тот факт, что в этот список попало много вещей, связанных с музыкой.

Jerry Heil не скрывает, что не может жить без классической музыки: ее любимым композитором является француз Фрэнсис Пуленк, а инструментом — виолончель.

Более того, певица обожает записывать собственные песни, поэтому может провести в студии звукозаписи целые сутки.

10 главных зависимостей Jerry Heil:

  • музыка Фрэнсиса Пуленко;

  • чай;

  • намеренно мерзнуть — по словам певицы, именно тогда ее песни получаются лучше;

  • есть авокадо тост и страдать после (артистке противопоказано потреблять глютен);

  • звук виолончели;

  • прогулки под дождем без зонта;

  • работать в музыкальной студии днями и ночами;

  • аштанга-йога;

  • прогулки по сосновому лесу;

  • Евровидение.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Документальный фильм «Джамала: Песни свободы» победил на кинофестивале в Каннах
Джамала
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Дантес очаровал сеть новым звучанием песни Ирины Билык "Одинокая"
Владимир Дантес
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Лучшие песни о женщинах всех времен — рейтинг слушателей
15 лучших песен о женщинах всех времен:

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?