Jerry Heil здивувала зізнанням про свої залежності

Відома українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва) не надто часто ділиться інформацією про своє приватне життя. Однак цього разу зірка все ж розкрила кілька цікавих фактів, зокрема про свої залежності.
Головні тези:
Що відомо про залежності Jerry Heil
Зірка вирішила приєднатися до популярного тренду в мережі та назвала десять своїх пристрастей.
Шанувальників творчості Яни не здивував той факт, що до цього переліку потрапило багато речей, пов'язаних з музикою.
Jerry Heil не приховує, що не може жити без класичної музики: її улюбленим композитором є француз Френсіс Пуленк, а інструмент — віолончель.
Ба більше, співачка обожнює записувати й власні пісні, тому може провести в студії звукозапису цілу добу.
10 головних залежностей Jerry Heil:
музика Френсіса Пуленка;
чай;
навмисно мерзнути — за словами співачки, саме тоді її пісні виходять кращими;
їсти авокадо тост і страждати потім (артистці протипоказано споживати глютен);
звук віолончелі;
прогулянки під дощем без парасольки;
працювати у музичній студії днями і ночами;
аштанга-йога;
прогулянки сосновим лісом;
Євробачення.
