Jerry Heil здивувала зізнанням про свої залежності
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Jerry Heil здивувала зізнанням про свої залежності

Що відомо про залежності Jerry Heil
Джерело:  online.ua

Відома українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва) не надто часто ділиться інформацією про своє приватне життя. Однак цього разу зірка все ж розкрила кілька цікавих фактів, зокрема про свої залежності.

Головні тези:

  • Співачка не може уявити своє життя без класичної музики.
  • Вона також обожнює прогулянки під дощем без парасольки.

Що відомо про залежності Jerry Heil

Зірка вирішила приєднатися до популярного тренду в мережі та назвала десять своїх пристрастей.

Шанувальників творчості Яни не здивував той факт, що до цього переліку потрапило багато речей, пов'язаних з музикою.

Jerry Heil не приховує, що не може жити без класичної музики: її улюбленим композитором є француз Френсіс Пуленк, а інструмент — віолончель.

Ба більше, співачка обожнює записувати й власні пісні, тому може провести в студії звукозапису цілу добу.

10 головних залежностей Jerry Heil:

  • музика Френсіса Пуленка;

  • чай;

  • навмисно мерзнути — за словами співачки, саме тоді її пісні виходять кращими;

  • їсти авокадо тост і страждати потім (артистці протипоказано споживати глютен);

  • звук віолончелі;

  • прогулянки під дощем без парасольки;

  • працювати у музичній студії днями і ночами;

  • аштанга-йога;

  • прогулянки сосновим лісом;

  • Євробачення.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Документальний фільм «Джамала: Пісні свободи» переміг на кінофестивалі у Каннах
Джамала
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Дантес зачарував мережу новим звучанням пісні Ірини Білик "Одинокая"
Володимир Дантес
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Найкращі пісні про жінок всіх часів — рейтинг слухачів
15 найкращих пісень про жінок всіх часів:

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?