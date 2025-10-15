Jerry Heil здивувала зізнанням про свої залежності

Відома українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва) не надто часто ділиться інформацією про своє приватне життя. Однак цього разу зірка все ж розкрила кілька цікавих фактів, зокрема про свої залежності.

Що відомо про залежності Jerry Heil

Зірка вирішила приєднатися до популярного тренду в мережі та назвала десять своїх пристрастей.

Шанувальників творчості Яни не здивував той факт, що до цього переліку потрапило багато речей, пов'язаних з музикою.

Jerry Heil не приховує, що не може жити без класичної музики: її улюбленим композитором є француз Френсіс Пуленк, а інструмент — віолончель.

Ба більше, співачка обожнює записувати й власні пісні, тому може провести в студії звукозапису цілу добу.

10 головних залежностей Jerry Heil: