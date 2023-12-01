Кабмин назначил нового главу Госспецсвязи
Категория
Украина
Дата публикации

Кабмин назначил нового главу Госспецсвязи

Госспецсвязи
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Источник:  Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук

Юрий Мироненко назначен на должность главы Госспецсвязи вместо уволенного в ноябре Юрия Щиголя, подозреваемого в завладении госсредствами более чем на 62 млн грн.

Кабмин назначил нового главу Госспецсвязи вместо уволенного Щиголя

Соответствующее решение принято на заседание правительства 1 декабря, сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Назначен Мироненко Юрий Николаевич Председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, - отметил Мельничук.

Дело главы Госспецсвязи и его заместителя

НАБУ разоблачило масштабную преступную схему, к которой было причастно руководство Государственной службы специальной связи.

Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щигол и его заместитель Виктор Жор подозреваются в том, что они могли незаконно завладеть государственными средствами на сумму более 62 млн грн. Деньги были выделены на закупку оборудования и программного обеспечения.

Правоохранители считают, что чиновники разработали схему с владельцем группы компаний. Для этого они привлекли две подконтрольные фирмы, а закупку засекретили, чтобы обеспечить их победу.

Сначала Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему председателю Госспецсвязи Юрию Щиголю в виде содержания под стражей.

Позже Щиголь вышел под залог в 25 млн. грн.

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