Юрій Мироненко призначений на посаду голови Держспецзв'язку замість звільненого в листопаді Юрія Щиголя, який підозрюється у заволодінні держкоштами на понад 62 млн грн.

Кабмін призначив нового голову Держспецзв'язку замість звільненого Щиголя

Відповідне рішення було ухвалене на засідання уряду 1 грудня, повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Призначено Мироненка Юрія Миколайовича Головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, - зазначив Мельничук. Поширити

Справа глави Держспецзв'язку та його заступника

НАБУ викрило масштабну злочинну схему, до якої було причетне керівництво Державної служби спеціального зв'язку.

Колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору підозрюють у тому, що вони могли незаконно заволодіти державними коштами на суму понад 62 млн грн. Гроші були виділені на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Правоохоронці вважають, що чиновники розробили схему з власником групи компаній. Для цього вони залучили дві підконтрольні фірми, а закупівлю засекретили, щоб забезпечити їх перемогу.

Спочатку Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Держспецзв'язку Юрію Щиголю у вигляді тримання під вартою.

Пізніше Щиголь вийшов під заставу у 25 млн грн.