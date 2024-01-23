Кабмин одобрил назначение Федорова главой Запорожской ОВА

Что известно о назначении Федорова руководителем Запорожской ОВА

По информации представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, в Кабмине вместе с тем согласовали увольнение с должности руководителя Запорожской ОВА Юрия Малашко.

Что известно об Иване Федорове

Иван Федоров – украинский политик, общественный деятель, Мелитопольский городской голова.

Он родился и в семье врачей в г. Мелитополь. Окончил Таврический агротехнологический университет (магистр экономики предприятия); Киевский политехнический институт (бакалавр по менеджменту; Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины).

С 2010 по 2013 год являлся директором ЧП "Центр компьютерной томографии". Также в 2010 году был избран в Мелитопольский городской совет от Партии Регионов.

С 2014 по 2019 – заместитель Мелитопольского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

В 2015 году Федоров был избран в Запорожский областной совет от партии "Блок Петра Порошенко".

Работал с августа по октябрь 2019 директором Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

После чего с ноября 2019 по ноябрь 2020 года был первым заместителем председателя Запорожской областной госадминистрации.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск РФ, город Мелитополь был оккупирован с первых дней.

В марте 2022 года оккупанты похитили Ивана Федорова за отказ сотрудничать с захватчиками.

На следующий день около двух тысяч жителей города вышли на протест с требованием уволить Федорова.

После шести дней плена он был обменен на девять пленных русских солдат-срочников.

После освобождения из плена Иван Федоров был награжден орденом "За мужество" третьей степени.