Кабмин одобрил назначение Федорова главой Запорожской ОВА

В правительстве одобрили назначение мэра оккупированного преступной армией Мелитополя Ивана Федорова руководителем Запорожской ОВ вместо Юрия Малашко.
Что известно о назначении Федорова руководителем Запорожской ОВА
По информации представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, в Кабмине вместе с тем согласовали увольнение с должности руководителя Запорожской ОВА Юрия Малашко.
Что известно об Иване Федорове
Иван Федоров – украинский политик, общественный деятель, Мелитопольский городской голова.
Он родился и в семье врачей в г. Мелитополь. Окончил Таврический агротехнологический университет (магистр экономики предприятия); Киевский политехнический институт (бакалавр по менеджменту; Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины).
С 2010 по 2013 год являлся директором ЧП "Центр компьютерной томографии". Также в 2010 году был избран в Мелитопольский городской совет от Партии Регионов.
С 2014 по 2019 – заместитель Мелитопольского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.
В 2015 году Федоров был избран в Запорожский областной совет от партии "Блок Петра Порошенко".
Работал с августа по октябрь 2019 директором Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.
После чего с ноября 2019 по ноябрь 2020 года был первым заместителем председателя Запорожской областной госадминистрации.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск РФ, город Мелитополь был оккупирован с первых дней.
В марте 2022 года оккупанты похитили Ивана Федорова за отказ сотрудничать с захватчиками.
На следующий день около двух тысяч жителей города вышли на протест с требованием уволить Федорова.
После шести дней плена он был обменен на девять пленных русских солдат-срочников.
После освобождения из плена Иван Федоров был награжден орденом "За мужество" третьей степени.
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