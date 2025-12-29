Кабмин пообещал расселять ВПЛ в госнедвижимости и объектах АРМА

Правительство передает для расселения внутренне перемещенных лиц объекты, которые находятся в собственности государства и в пользовании государственных органов и госкомпаний, а также недвижимость, которая находится в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов.

Свириденко обещает дополнительное жилье для ВПЛ

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

По ее словам, в первом списке 112 помещений — это жилые дома совместного проживания, гостиничные офисные помещения и здания общественного досуга. Они расположены в разных областях страны.

До конца января помещения будут распределены между органами, которые заботятся о ВПЛ. Ожидаем, что люди смогут воспользоваться этим жильем уже в первом квартале 2026 года. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Она также сообщила, что правительство поручило Министерству образования и науки пересмотреть объекты, которые не использовались по назначению в образовательном процессе в течение последнего года. Они также будут переданы под нужды расселения ВПЛ. Ранее был создан механизм для передачи таких активов новым управляющим за 1 грн.