Кабмин пообещал расселять ВПЛ в госнедвижимости и объектах АРМА

Правительство передает для расселения внутренне перемещенных лиц объекты, которые находятся в собственности государства и в пользовании государственных органов и госкомпаний, а также недвижимость, которая находится в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов.
Главные тезисы
- Правительство рассматривает объекты государственной недвижимости и имущества АРМА для расселения внутренне перемещенных лиц.
- Премьер-министр обещает предоставить дополнительное жилье для ВПЛ до конца января 2026 года.
- Министерство образования и науки пересмотрит объекты, используемые в образовательном процессе, для передачи под расселение внутренне перемещенных лиц.
Свириденко обещает дополнительное жилье для ВПЛ
Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.
По ее словам, в первом списке 112 помещений — это жилые дома совместного проживания, гостиничные офисные помещения и здания общественного досуга. Они расположены в разных областях страны.
Она также сообщила, что правительство поручило Министерству образования и науки пересмотреть объекты, которые не использовались по назначению в образовательном процессе в течение последнего года. Они также будут переданы под нужды расселения ВПЛ. Ранее был создан механизм для передачи таких активов новым управляющим за 1 грн.
