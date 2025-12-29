Уряд пообіцяв розселяти ВПО у держнерухомості та об'єктах АРМА
Уряд пообіцяв розселяти ВПО у держнерухомості та об'єктах АРМА

ВПО

Уряд передає для розселення внутрішньо переміщених осіб обʼєкти, які перебувають у власності держави та в користуванні державних органів і держкомпаній, а також нерухомість, яка наразі перебуває в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Головні тези:

  • Уряд планує передати об'єкти державної нерухомості та майно АРМА для розселення внутрішньо переміщених осіб.
  • Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко обіцяла надати додаткове житло для ВПО до кінця січня і очікує їхнє користування вже у першому кварталі 2026 року.
  • Міністерство освіти та науки перегляне об'єкти, які не використовувалися у освітньому процесі, для їх передачі під розселення внутрішньо переміщених осіб.

Свириденко обіцяє додаткове житло для ВПО

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

За її словами, у першому такому списку 112 приміщень — це житлові будинки спільного проживання, готельні офісні приміщення і будівлі громадського дозвілля. Вони розміщенні в різних областях країни.

До кінця січня приміщення будуть розподілені між органами, які опікуються ВПО. Очікуємо, що люди зможуть користуватися цим житлом вже у першому кварталі 2026 року.

Вона також поінформувала, що уряд доручив Міністерству освіти і науки переглянути обʼєкти, які не використовувалися за призначенням в освітньому процесі протягом останнього року. Вони також будуть передані під потреби розселення ВПО. Раніше був створений механізм для передачі таких активів новим управителям за 1 грн.

Наступний етап — протягом місяця усі міністерства в координації з державними компаніями та ОВА, а також АРМА мають винести на розгляд уряду додатковий перелік обʼєктів, які можуть бути використані для потреб ВПО. Координує процес Мінекономіки.

