Свириденко оголосила про підписання рекордної для України угоди

Очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що "Нафтогаз" і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали рекордну для України угоду про кредит на 500 мільйонів євро на закупівлю газу.
Головні тези:
- Це найбільший проєкт банку в Україні, який надається під гарантією ЄС.
- Угода спрямована на підготовку країни до опалювального сезону.
Що відомо про нове досягнення України
Юлія Свириденко звертає увагу на те, що це найбільший проєкт банку в Україні.
Що також важливо розуміти, вперше такий кредит надається під гарантією ЄС — без державної гарантії України.
За словами глави уряду, це дасть можливість нашій країні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими.
Як зазначили в ЄБРР, кредит підтримується гарантією Євросоюзу, що покриває 90% суми кредиту в рамках Інвестиційної програми для України.
Варто зазначити, що вона націлена на розблокування фінансування для відновлення та довгострокового зростання держави.
Керівництво банку також додало, що виділення цих коштів є наслідком масштабних атак Росії на об'єкти видобутку та переробки газу "Нафтогазу" в першій половині 2025 року.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-