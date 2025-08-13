Свириденко оголосила про підписання рекордної для України угоди
Свириденко оголосила про підписання рекордної для України угоди

Очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що "Нафтогаз" і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали рекордну для України угоду про кредит на 500 мільйонів євро на закупівлю газу. 

Головні тези:

  • Це найбільший проєкт банку в Україні, який надається під гарантією ЄС.
  • Угода спрямована на підготовку країни до опалювального сезону.

Що відомо про нове досягнення України

Юлія Свириденко звертає увагу на те, що це найбільший проєкт банку в Україні.

Що також важливо розуміти, вперше такий кредит надається під гарантією ЄС — без державної гарантії України.

За словами глави уряду, це дасть можливість нашій країні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими.

Дякую ЄБРР та ЄС за підтримку, а також уряду та командам "Нафтогазу" за професійну роботу.

Як зазначили в ЄБРР, кредит підтримується гарантією Євросоюзу, що покриває 90% суми кредиту в рамках Інвестиційної програми для України.

Варто зазначити, що вона націлена на розблокування фінансування для відновлення та довгострокового зростання держави.

Керівництво банку також додало, що виділення цих коштів є наслідком масштабних атак Росії на об'єкти видобутку та переробки газу "Нафтогазу" в першій половині 2025 року.

