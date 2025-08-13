Свириденко оголосила про підписання рекордної для України угоди

Очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що "Нафтогаз" і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали рекордну для України угоду про кредит на 500 мільйонів євро на закупівлю газу.

Що відомо про нове досягнення України

Юлія Свириденко звертає увагу на те, що це найбільший проєкт банку в Україні.

Що також важливо розуміти, вперше такий кредит надається під гарантією ЄС — без державної гарантії України.

За словами глави уряду, це дасть можливість нашій країні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими.

Дякую ЄБРР та ЄС за підтримку, а також уряду та командам "Нафтогазу" за професійну роботу. Юлія Свириденко Прем’єр-міністерка України

Як зазначили в ЄБРР, кредит підтримується гарантією Євросоюзу, що покриває 90% суми кредиту в рамках Інвестиційної програми для України.

Варто зазначити, що вона націлена на розблокування фінансування для відновлення та довгострокового зростання держави.