Свириденко объявила о подписании рекордного для Украины соглашения

Глава Кабинета министров Украины Юлия Свириденко официально подтвердила, что "Нафтогаз" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали рекордное для Украины соглашение о кредите на 500 миллионов евро на закупку газа.
Главные тезисы
- Это самый крупный проект банка в Украине, который предоставляется под гарантией ЕС.
- Соглашение направлено на подготовку страны к отопительному сезону.
Что известно о новом достижении Украины
Юлия Свириденко обращает внимание на то, что это крупнейший проект банка в Украине.
Что также важно понимать, впервые такой кредит предоставляется под гарантией ЕС — без государственной гарантии Украины.
По словам главы правительства, это позволит нашей стране лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы.
Как отметили в ЕБРР, кредит поддерживается гарантией Евросоюза, что покрывает 90% от суммы кредита в рамках Инвестиционной программы для Украины.
Следует отметить, что она направлена на разблокирование финансирования для восстановления и долгосрочного роста государства.
Руководство банка также добавило, что выделение этих средств является результатом масштабных атак России на объекты добычи и переработки газа "Нафтогаза" в первой половине 2025 года.
