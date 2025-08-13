Свириденко объявила о подписании рекордного для Украины соглашения

Глава Кабинета министров Украины Юлия Свириденко официально подтвердила, что "Нафтогаз" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали рекордное для Украины соглашение о кредите на 500 миллионов евро на закупку газа.

Что известно о новом достижении Украины

Юлия Свириденко обращает внимание на то, что это крупнейший проект банка в Украине.

Что также важно понимать, впервые такой кредит предоставляется под гарантией ЕС — без государственной гарантии Украины.

По словам главы правительства, это позволит нашей стране лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы.

Благодарю ЕБРР и ЕС за поддержку, а также правительства и команды "Нафтогаза" за профессиональную работу. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Как отметили в ЕБРР, кредит поддерживается гарантией Евросоюза, что покрывает 90% от суммы кредита в рамках Инвестиционной программы для Украины.

Следует отметить, что она направлена на разблокирование финансирования для восстановления и долгосрочного роста государства.