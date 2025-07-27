Свириденко подвела итоги работы нового Кабмина за первую неделю

Новая глава Кабинета министров Украины Юлия Свириденко обратила внимание на то, что прошла неделя с начала работы нового правительства. По его словам, для нового КМУ есть 4 ключевых приоритета: достоинство человека, безопасность, развитие экономики и восстановление.

Свириденко объявила о первых результатах

По словам главы правительства, протезирование — сегодня одна из главных задач в сфере социальной политики.

Ключевая цель — сделать все возможное, чтобы каждый нуждающийся и военный, и гражданский получил качественный протез вовремя.

Имела возможность увидеть современное украинское производство Esper Bionics — пример реально меняющих жизнь технологий. Мы хотим, чтобы этот рынок развивался. Появлялось больше украинских производителей. Потому правительство планирует запустить гранты на бионические протезы. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Глава Кабмина дала задачу Минсоцполитики и Министерству здравоохранения сформировать четкий план урегулирования проблемных вопросов.

Кроме того, указано, что в других направлениях приняты следующие решения:

оборонный сектор: необходимо масштабировать отечественное производство взрывчатки в Украине. В рамках этого запущен новый грантовый конкурс в рамках Brave1.

экономика: старт реализации решения СНБО о моратории для правоохранителей на проверки бизнеса.

По словам Свириденко, бизнес ждет от Кабмина ощутимые шаги по дерегуляции, поэтому стартует аудит всех государственных расходов.

Одна из задач — существенное сокращение бюрократических процедур.