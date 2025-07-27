Свириденко подвела итоги работы нового Кабмина за первую неделю

Новая глава Кабинета министров Украины Юлия Свириденко обратила внимание на то, что прошла неделя с начала работы нового правительства. По его словам, для нового КМУ есть 4 ключевых приоритета: достоинство человека, безопасность, развитие экономики и восстановление.
Главные тезисы
- Правительство планирует запустить гранты на бионические протезы.
- Также стартует аудит всех государственных расходов.
Свириденко объявила о первых результатах
По словам главы правительства, протезирование — сегодня одна из главных задач в сфере социальной политики.
Ключевая цель — сделать все возможное, чтобы каждый нуждающийся и военный, и гражданский получил качественный протез вовремя.
Глава Кабмина дала задачу Минсоцполитики и Министерству здравоохранения сформировать четкий план урегулирования проблемных вопросов.
Кроме того, указано, что в других направлениях приняты следующие решения:
оборонный сектор: необходимо масштабировать отечественное производство взрывчатки в Украине. В рамках этого запущен новый грантовый конкурс в рамках Brave1.
экономика: старт реализации решения СНБО о моратории для правоохранителей на проверки бизнеса.
По словам Свириденко, бизнес ждет от Кабмина ощутимые шаги по дерегуляции, поэтому стартует аудит всех государственных расходов.
Одна из задач — существенное сокращение бюрократических процедур.
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