Свириденко подвела итоги работы нового Кабмина за первую неделю
Категория
Украина
Дата публикации

Свириденко подвела итоги работы нового Кабмина за первую неделю

Юлия Свириденко
Свириденко объявила о первых результатах
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Новая глава Кабинета министров Украины Юлия Свириденко обратила внимание на то, что прошла неделя с начала работы нового правительства. По его словам, для нового КМУ есть 4 ключевых приоритета: достоинство человека, безопасность, развитие экономики и восстановление.

Главные тезисы

  • Правительство планирует запустить гранты на бионические протезы.
  • Также стартует аудит всех государственных расходов.

Свириденко объявила о первых результатах

По словам главы правительства, протезирование — сегодня одна из главных задач в сфере социальной политики.

Ключевая цель — сделать все возможное, чтобы каждый нуждающийся и военный, и гражданский получил качественный протез вовремя.

Имела возможность увидеть современное украинское производство Esper Bionics — пример реально меняющих жизнь технологий. Мы хотим, чтобы этот рынок развивался. Появлялось больше украинских производителей. Потому правительство планирует запустить гранты на бионические протезы.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Глава Кабмина дала задачу Минсоцполитики и Министерству здравоохранения сформировать четкий план урегулирования проблемных вопросов.

Кроме того, указано, что в других направлениях приняты следующие решения:

  • оборонный сектор: необходимо масштабировать отечественное производство взрывчатки в Украине. В рамках этого запущен новый грантовый конкурс в рамках Brave1.

  • экономика: старт реализации решения СНБО о моратории для правоохранителей на проверки бизнеса.

По словам Свириденко, бизнес ждет от Кабмина ощутимые шаги по дерегуляции, поэтому стартует аудит всех государственных расходов.

Одна из задач — существенное сокращение бюрократических процедур.

Продолжаем работу с министрами. С каждым руководителем министерства встречаюсь отдельно — нарабатываем конкретные планы. Они войдут в Программу действий Правительства, — добавила глава КМУ.

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