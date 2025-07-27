Свириденко підбила підсумки роботи нового Кабміну за перший тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

Свириденко підбила підсумки роботи нового Кабміну за перший тиждень

Юлія Свириденко
Свириденко
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Нова очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко звернула увагу на те, що минув тиждень від початку роботи нового уряду. За його словами, для нового КМУ є 4 ключові пріоритети: гідність людини, безпека, розвиток економіки і відбудова.

Головні тези:

  • Уряд планує запустити гранти на біонічні протези.
  • Також стартує аудит усіх державних видатків.

Свириденко оголосила про перші результати

За словами глави уряду, протезування — сьогодні одне з головних завдань у сфері соціальної політики.

Ключова ціль — зробити все можливе, щоб кожен, хто цього потребує, і військовий, і цивільний, отримав якісний протез вчасно.

Мала можливість побачити сучасне українське виробництво Esper Bionics — приклад технологій, що реально змінюють життя. Ми хочемо, щоб цей ринок розвивався. З’являлося більше українських виробників. Тому уряд планує запустити гранти на біонічні протези.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем’єр-міністр України

Глава Кабміну дала завдання Мінсоцполітики та Міністерству охорони здоров’я сформувати чіткий план врегулювання проблемних питань.

Окрім того, вказано, що за іншими напрямками ухвалені наступні рішення:

  • оборонний сектор: потрібно масштабувати вітчизняне виробництво вибухівки в Україні. У межах цього запущено новий грантовий конкурс у межах Brave1.

  • економіка: старт реалізації рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу.

За словами Свириденко, бізнес чекає від Кабміну відчутні кроки з дерегуляції, саме тому стартує аудит усіх державних видатків.

Одне з завдань — суттєве скорочення бюрократичних процедур.

Продовжуємо роботу з міністрами. З кожним очільником міністерства зустрічаюся окремо — напрацьовуємо конкретні плани. Вони увійдуть у Програму дій Уряду, — додала глава КМУ.

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