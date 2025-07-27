Свириденко підбила підсумки роботи нового Кабміну за перший тиждень

Нова очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко звернула увагу на те, що минув тиждень від початку роботи нового уряду. За його словами, для нового КМУ є 4 ключові пріоритети: гідність людини, безпека, розвиток економіки і відбудова.

Свириденко оголосила про перші результати

За словами глави уряду, протезування — сьогодні одне з головних завдань у сфері соціальної політики.

Ключова ціль — зробити все можливе, щоб кожен, хто цього потребує, і військовий, і цивільний, отримав якісний протез вчасно.

Мала можливість побачити сучасне українське виробництво Esper Bionics — приклад технологій, що реально змінюють життя. Ми хочемо, щоб цей ринок розвивався. З’являлося більше українських виробників. Тому уряд планує запустити гранти на біонічні протези. Юлія Свириденко Прем’єр-міністр України

Глава Кабміну дала завдання Мінсоцполітики та Міністерству охорони здоров’я сформувати чіткий план врегулювання проблемних питань.

Окрім того, вказано, що за іншими напрямками ухвалені наступні рішення:

оборонний сектор: потрібно масштабувати вітчизняне виробництво вибухівки в Україні. У межах цього запущено новий грантовий конкурс у межах Brave1.

економіка: старт реалізації рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу.

За словами Свириденко, бізнес чекає від Кабміну відчутні кроки з дерегуляції, саме тому стартує аудит усіх державних видатків.

Одне з завдань — суттєве скорочення бюрократичних процедур.