Кабмін ухвалив низку важливих рішень щодо ВПО та жителів прифронтових регіонів України

Уряд ухвалив низку важливих рішень, що стосуються внутрішньо переміщених осіб та 6,6 мільйона жителів прифронтових регіонів. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Головні тези:
- Держава компенсуватиме внутрішньо переміщеним особам 70% першого внеску та 70% виплат по кредиту у перший рік іпотеки за програмою єОселя.
- Прифронтовим регіонам виділено підтримку на покупку палива та електроенергії для домогосподарств, а також субсидії для аграріїв та гранти для господарств.
- Критично важливі підприємства у прифронтових регіонах можуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.
Кабмін ухвалив рішення щодо допомоги при кредитуванні ВПО
Згідно з рішенням Кабміну, держава компенсуватиме внутрішньо переміщеним особам 70% першого внеску, а також 70% виплат по кредиту у перший рік іпотеки за програмою "єОселя".
Також урядовці ухвалили низку інших рішень для прифронтових регіонів.
Так, Кабмін схвалив рішення про виділення по 19 400 грн на дрова, вугілля чи торф, які будуть використовуватися як паливо, кожному домогосподарству, яке знаходиться на прифронтовій території.
Також компенсуємо 100 кВт електроенергії на людину щомісяця.
Аграрії, які працюють в зоні бойових дій, згідно з іншим рішенням уряду, можуть розраховувати на субсидію 1000 грн на кожен гектар.
Крім того, як зазначила премʼєрка, критично важливі підприємства у прифронтових регіонах зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.
