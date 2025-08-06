Кабмін збільшив виплати для окремих категорій українців — список
Категорія
Економіка
Дата публікації

Кабмін збільшив виплати для окремих категорій українців — список

Юлія Свириденко
Кабмін

6 серпня Кабінет міністрів України ухвалив рішення збільшити щомісячні виплати для тих громадян, які постраждали на виробництві й потребують догляду та медичного забезпечення.

Головні тези:

  • Вказані категорії людей зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію в більшому розмірі.
  • Що важливо розуміти, це буде залежати від рівня їхніх потреб.

Хто отримає додаткові виплати

Нове рішення уряду оголосила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, додаткову фінансову допомогу отримають ті, хто внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання має потребу в постійному догляді, ліках або медичних виробах.

Відтепер такі люди зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію в більшому розмірі — залежно від рівня потреб.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Глава КМУ

Як зазначила глава українського уряду, вказана підтримка становитиме:

  • 4 000 грн — якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медичні засоби;

  • 2 000 грн — у разі потреби в постійному сторонньому догляді та одночасному медичному забезпеченні;

  • 1 333 грн — за наявності потреби в побутовому догляді та медичних засобах;

  • 800 грн — якщо постійно потрібні санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.

Люди не повинні залишатися наодинці зі своїми проблемами після травм чи хвороб, отриманих на роботі, — наголосила Юлія Свириденко.

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