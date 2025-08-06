Кабмін збільшив виплати для окремих категорій українців — список

6 серпня Кабінет міністрів України ухвалив рішення збільшити щомісячні виплати для тих громадян, які постраждали на виробництві й потребують догляду та медичного забезпечення.
Головні тези:
- Вказані категорії людей зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію в більшому розмірі.
- Що важливо розуміти, це буде залежати від рівня їхніх потреб.
Хто отримає додаткові виплати
Нове рішення уряду оголосила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, додаткову фінансову допомогу отримають ті, хто внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання має потребу в постійному догляді, ліках або медичних виробах.
Як зазначила глава українського уряду, вказана підтримка становитиме:
4 000 грн — якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медичні засоби;
2 000 грн — у разі потреби в постійному сторонньому догляді та одночасному медичному забезпеченні;
1 333 грн — за наявності потреби в побутовому догляді та медичних засобах;
800 грн — якщо постійно потрібні санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.
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