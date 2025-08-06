Російський окупант розстріляв мирного мешканця Донеччини
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський окупант розстріляв мирного мешканця Донеччини

Офіс Генерального прокурора
Солдати РФ продовжують вбивати мирних українців

Офіс генерального прокурора України звертає увагу світу на те, що в Донецькій області російський солдат розстріляв мирного жителя, який йшов вулицею з валізою, щоб евакуюватися з небезпечного регіону. Прокурори уже розпочали розслідування чергового воєнного злочину росіян.

Головні тези:

  • Російський загарбник цинічно відкрив прицільний вогонь та вбив перехожого з автоматичної зброї.
  • Це вже третій зафіксований прокурорами області факт розстрілу цивільних у 2025 році.

Солдати РФ продовжують вбивати мирних українців

За словами українських прокурорів, в одному з Telegram-каналів було виявлене відео, на якому цивільний намагається евакуюватися з селища Удачне Покровського району Донецької області.

Мирний мешканець прямував узбіччям дороги, тримаючи в руці валізу з рештками особистих речей.

У цей момент військовослужбовець збройних сил РФ із облаштованої у зруйнованій будівлі засідки цинічно відкрив прицільний вогонь та вбив перехожого з автоматичної зброї.

Офіс генерального прокурора наголошує, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури слідчі ГУ СБУ здійснюють досудове розслідування. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Гучна "бавовна" у Росії — під ударом ще одна нафтобаза
“Бавовна” у Брянську - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
США схвалили одразу 2 контракти на озброєння для України
Держдеп США
США продовжують допомагати Україні
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський звернувся до українців та світу в річницю Курської операції — відео
Володимир Зеленський
Перша річниця Курської операції

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?