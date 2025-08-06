Російський окупант розстріляв мирного мешканця Донеччини

Офіс генерального прокурора України звертає увагу світу на те, що в Донецькій області російський солдат розстріляв мирного жителя, який йшов вулицею з валізою, щоб евакуюватися з небезпечного регіону. Прокурори уже розпочали розслідування чергового воєнного злочину росіян.

Солдати РФ продовжують вбивати мирних українців

За словами українських прокурорів, в одному з Telegram-каналів було виявлене відео, на якому цивільний намагається евакуюватися з селища Удачне Покровського району Донецької області.

Мирний мешканець прямував узбіччям дороги, тримаючи в руці валізу з рештками особистих речей.

У цей момент військовослужбовець збройних сил РФ із облаштованої у зруйнованій будівлі засідки цинічно відкрив прицільний вогонь та вбив перехожого з автоматичної зброї.

Офіс генерального прокурора наголошує, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).