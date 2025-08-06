Российский оккупант расстрелял мирного жителя Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Российский оккупант расстрелял мирного жителя Донецкой области

Офис Генерального прокурора
Солдаты РФ продолжают убивать мирных украинцев
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Офис генерального прокурора Украины обращает внимание мира на то, что в Донецкой области российский солдат расстрелял мирного жителя, который шел по улице с чемоданом, чтобы эвакуироваться из опасного региона. Прокуроры уже приступили к расследованию очередного военного преступления россиян.

Главные тезисы

  • Российский захватчик цинично открыл прицельный огонь и убил прохожего из автоматического оружия.
  • Это уже третий зафиксированный прокурорами области факт расстрела гражданских оккупационными войсками в 2025 году.

Солдаты РФ продолжают убивать мирных украинцев

По словам украинских прокуроров, в одном из Telegram-каналов было обнаружено видео, на котором гражданский пытается эвакуироваться из поселка Удачное Покровского района Донецкой области.

Мирный житель шел по обочине дороги, держа в руке чемодан с остатками личных вещей.

В этот момент военнослужащий вооруженных сил РФ из обустроенной в разрушенном здании засады цинично открыл прицельный огонь и убил прохожего из автоматического оружия.

Офис генерального прокурора отмечает, что в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры следователи ГУ СБУ осуществляют досудебное расследование. Проводятся безотлагательные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ.

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