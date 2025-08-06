Зеленский обратился к украинцам и миру в годовщину Курской операци — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский обратился к украинцам и миру в годовщину Курской операци — видео

Владимир Зеленский
Первая годовщина Курской операции
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6 августа глава государства Владимир Зеленский обратил внимание, что уже более года Украина проводит активные действия на российской территории — в Курской и Белгородской областях. По убеждению президента, украинцы снова смогли продемонстрировать миру, что вполне реально ставить Россию на место и достойно отвечать на ее удары.

Главные тезисы

  • Курская операция стала непредсказуемой как для мировой разведки, так и для России.
  • Сырский подчеркнул, что операция деморализовала российские войска и помогла сохранить украинскую землю свободной от врага.

Первая годовщина Курской операции

Как отметил Владимир Зеленский, Курская операция стала действительно особенной.

Ни для кого не секрет, что ни одна разведка мира не смогла ее предвидеть.

Однако главным фактором ее успешности стало то, что Россия тоже не догадывалась, что Украина способна на такой прорыв.

По словам президента, когда многие в мире думали, что ситуация в тупике, украинцы показали, что будут и дальше защищать свою независимость и принуждать Россию к завершению войны.

Благодарю каждого солдата, сержанта и офицера, всех, кто был привлечен к выполнению задач на Курщине. Всем, кто не допустил еще один полномасштабный удар России по нашим Сумам и Харьковщине. Защищаем Украину. И помним каждого и каждую, кто отдал свою жизнь в боях ради Украины. Слава Украине!

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

В годовщину Курской операции с мощным заявлением также выступил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский:

Мы деморализовали личный состав россиян и заставили их перебрасывать на Курщину значительные резервы, ослабляя давление на других направлениях фронта. К тому времени мы не дали врагу реализовать планы наступления и сформировали буферную зону, благодаря чему Сумы и Харьков остаются на свободной украинской земле.

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