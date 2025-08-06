Зеленский обратился к украинцам и миру в годовщину Курской операци — видео

6 августа глава государства Владимир Зеленский обратил внимание, что уже более года Украина проводит активные действия на российской территории — в Курской и Белгородской областях. По убеждению президента, украинцы снова смогли продемонстрировать миру, что вполне реально ставить Россию на место и достойно отвечать на ее удары.

Первая годовщина Курской операции

Как отметил Владимир Зеленский, Курская операция стала действительно особенной.

Ни для кого не секрет, что ни одна разведка мира не смогла ее предвидеть.

Однако главным фактором ее успешности стало то, что Россия тоже не догадывалась, что Украина способна на такой прорыв.

По словам президента, когда многие в мире думали, что ситуация в тупике, украинцы показали, что будут и дальше защищать свою независимость и принуждать Россию к завершению войны.

Благодарю каждого солдата, сержанта и офицера, всех, кто был привлечен к выполнению задач на Курщине. Всем, кто не допустил еще один полномасштабный удар России по нашим Сумам и Харьковщине. Защищаем Украину. И помним каждого и каждую, кто отдал свою жизнь в боях ради Украины. Слава Украине! Владимир Зеленский Президент Украины

В годовщину Курской операции с мощным заявлением также выступил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский: