Зеленський звернувся до українців та світу в річницю Курської операції — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський звернувся до українців та світу в річницю Курської операції — відео

Володимир Зеленський
Перша річниця Курської операції

6 серпня глава держави Володимир Зеленський звернув увагу на те, що вже понад рік Україна проводить активні дії на російській території — у Курській та Бєлгородській областях. На переконання президента, українці вкотре змогли продемонструвати світу, що цілком реально ставити Росію на місце та гідно відповідати на її удари. 

Головні тези:

  • Курська операція стала непередбачуваною як для світової розвідки, так і для Росії.
  • Сирський наголосив, що операція деморалізувала російські війська та допомогла зберегти українську землю вільною від ворога.

Перша річниця Курської операції

Як зазначив Володимир Зеленський, Курська операція стала справді особливою.

Ні для кого не секрет, що жодна розвідка світу не змогла її передбачити.

Однак головним фактором її успішності стало те, що Росія також не здогадувалася, що Україна здатна на такий прорив.

За словами президента, коли багато хто у світі думав, що ситуація в глухому куті, українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни.

Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, усім, хто був залучений до виконання завдань на Курщині. Усім, хто не допустив іще одного повномасштабного удару Росії по наших Сумах та Харківщині. Захищаємо Україну. І памʼятаємо кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях заради України. Слава Україні!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

У річницю Курської операції з потужною заявою також виступив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський:

Ми деморалізували особовий склад росіян та змусили їх перекидати на Курщину значні резерви, послаблюючи тиск на інших напрямках фронту. На той час ми не дали ворогу реалізувати плани наступу та сформували буферну зону, завдяки чому Суми і Харків залишаються на вільній українській землі.

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