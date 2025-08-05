"Путін припинить вбивати людей". Трамп розкрив свій новий план
Категорія
Політика
Дата публікації

"Путін припинить вбивати людей". Трамп розкрив свій новий план

Трамп
Read in English
Джерело:  CNBC

На переконання американського лідера Дональда Трампа, різке зниження цін на енергоносії може вплинути на російського диктатора Володимира Путіна і змусити його негайно зупинити війну проти України.

Головні тези:

  • Трамп пояснив, якою має бути ціна на нафту, щоб зупинити Путіна.
  • Євросоюз у липні вже ухвалив зниження цінової стелі на російську нафту. 

Що цього разу замислив Трамп

За словами очільника Білого дому, саме радикальне зниження ціни на нафту може стати вирішальним ударом по воєнній машині російського диктатора.

Якщо ціни на енергоносії знизяться достатньо, Путін припинить вбивати людей… Якщо ви знизите ціни на енергоносії ще на 10 доларів за барель, у нього не залишиться вибору, тому що його економіка опиниться в жахливому стані.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Що важливо розуміти, лише 2 тижні тому Євросоюз врешті ухвалив довгоочікуваний 18-й пакет санкцій проти Росії.

Його затвердження доволі довго не могли досягти через спротив Словаччини і Мальти.

Цей пакет, який називають найжорсткішим за весь період війни, передбачає введення обмежень проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії — семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), чотирьох у Туреччині.

До пакета також увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Дедлайн Трампа для Путіна. Що може статися 8 серпня
Чого далі очікувати від Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль публічно панікує через жорстке рішення Трампа
Кремль лютує через рішення Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Фатальний шлях". До чого може призвести конфлікт Трампа та Медведєва
Мютценіх стривожений останніми подіями

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?