"Путін припинить вбивати людей". Трамп розкрив свій новий план

На переконання американського лідера Дональда Трампа, різке зниження цін на енергоносії може вплинути на російського диктатора Володимира Путіна і змусити його негайно зупинити війну проти України.

Що цього разу замислив Трамп

За словами очільника Білого дому, саме радикальне зниження ціни на нафту може стати вирішальним ударом по воєнній машині російського диктатора.

Якщо ціни на енергоносії знизяться достатньо, Путін припинить вбивати людей… Якщо ви знизите ціни на енергоносії ще на 10 доларів за барель, у нього не залишиться вибору, тому що його економіка опиниться в жахливому стані. Дональд Трамп Президент США

Що важливо розуміти, лише 2 тижні тому Євросоюз врешті ухвалив довгоочікуваний 18-й пакет санкцій проти Росії.

Його затвердження доволі довго не могли досягти через спротив Словаччини і Мальти.

Цей пакет, який називають найжорсткішим за весь період війни, передбачає введення обмежень проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії — семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), чотирьох у Туреччині.