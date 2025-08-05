"Путин прекратит убивать людей". Трамп раскрыл свой новый план

По мнению американского лидера Дональда Трампа, резкое снижение цен на энергоносители может повлиять на российского диктатора Владимира Путина и заставить его немедленно остановить войну против Украины.
Главные тезисы
- Трамп объяснил, какой должна быть цена на нефть, чтобы остановить Путина.
- Евросоюз в июле уже снизил потолок цен на российскую нефть.
Что на этот раз задумал Трамп
По словам главы Белого дома, самое радикальное снижение цены на нефть может стать решающим ударом по военной машине российского диктатора.
Что важно понимать, только 2 недели назад Евросоюз наконец-то принял долгожданный 18-й пакет санкций против России.
Его утверждения довольно долго не могли достичь из-за сопротивления Словакии и Мальты.
Этот пакет, который называют самым жестким за весь период войны, предусматривает введение ограничений против еще 26 компаний за обход санкций, в том числе 11 за пределами России — семи компаний в Китае (трех в Гонконге), четырех в Турции.
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