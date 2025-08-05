"Путин прекратит убивать людей". Трамп раскрыл свой новый план

По мнению американского лидера Дональда Трампа, резкое снижение цен на энергоносители может повлиять на российского диктатора Владимира Путина и заставить его немедленно остановить войну против Украины.

Что на этот раз задумал Трамп

По словам главы Белого дома, самое радикальное снижение цены на нефть может стать решающим ударом по военной машине российского диктатора.

Если цены на энергоносители снизятся достаточно, Путин перестанет убивать людей… Если вы снизите цены на энергоносители еще на 10 долларов за баррель, у него не останется выбора, потому что его экономика окажется в ужасном состоянии. Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, только 2 недели назад Евросоюз наконец-то принял долгожданный 18-й пакет санкций против России.

Его утверждения довольно долго не могли достичь из-за сопротивления Словакии и Мальты.

Этот пакет, который называют самым жестким за весь период войны, предусматривает введение ограничений против еще 26 компаний за обход санкций, в том числе 11 за пределами России — семи компаний в Китае (трех в Гонконге), четырех в Турции.