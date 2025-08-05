"Путин прекратит убивать людей". Трамп раскрыл свой новый план
Категория
Политика
Дата публикации

"Путин прекратит убивать людей". Трамп раскрыл свой новый план

Что на этот раз задумал Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  CNBC

По мнению американского лидера Дональда Трампа, резкое снижение цен на энергоносители может повлиять на российского диктатора Владимира Путина и заставить его немедленно остановить войну против Украины.

Главные тезисы

  • Трамп объяснил, какой должна быть цена на нефть, чтобы остановить Путина.
  • Евросоюз в июле уже снизил потолок цен на российскую нефть.

Что на этот раз задумал Трамп

По словам главы Белого дома, самое радикальное снижение цены на нефть может стать решающим ударом по военной машине российского диктатора.

Если цены на энергоносители снизятся достаточно, Путин перестанет убивать людей… Если вы снизите цены на энергоносители еще на 10 долларов за баррель, у него не останется выбора, потому что его экономика окажется в ужасном состоянии.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Что важно понимать, только 2 недели назад Евросоюз наконец-то принял долгожданный 18-й пакет санкций против России.

Его утверждения довольно долго не могли достичь из-за сопротивления Словакии и Мальты.

Этот пакет, который называют самым жестким за весь период войны, предусматривает введение ограничений против еще 26 компаний за обход санкций, в том числе 11 за пределами России — семи компаний в Китае (трех в Гонконге), четырех в Турции.

В пакет также вошли санкции против 105 судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, вовлеченных в поддержку ее военной машины.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Дедлайн Трампа для Путина. Что может произойти 8 августа
Чего дальше ждать от Трампа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль публично паникует из-за жесткого решения Трампа
Кремль злится из-за решения Трампа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Роковой путь". К чему может привести конфликт Трампа и Медведева
Мютцених встревожен последними событиями

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?