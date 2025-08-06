Кабмин увеличил выплаты для отдельных категорий украинцев — список
Категория
Экономика
Дата публикации

Кабмин увеличил выплаты для отдельных категорий украинцев — список

Юлия Свириденко
Кто получит дополнительные выплаты
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6 августа Кабинет министров Украины принял решение увеличить ежемесячные выплаты для тех граждан, которые пострадали на производстве и нуждаются в уходе и медицинском обеспечении.

Главные тезисы

  • Указанные категории людей смогут получать ежемесячную денежную компенсацию в большем размере.
  • Что важно понимать, это будет зависеть от их потребностей.

Кто получит дополнительные выплаты

Новое решение правительства объявила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, дополнительную финансовую помощь получат те, кто в результате несчастного случая или профессионального заболевания нуждается в постоянном уходе, лекарствах или медицинских изделиях.

Теперь такие люди смогут получать ежемесячную денежную компенсацию в большем размере — в зависимости от уровня потребностей.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Глава КМУ

Как отметила глава украинского правительства, указанная поддержка будет составлять:

  • 4 000 грн — если требуется специальный медицинский уход и одновременно лекарства или медицинские средства;

  • 2 000 грн — в случае необходимости в постоянном постороннем уходе и одновременном медицинском обеспечении;

  • 1 333 грн — при необходимости в бытовом уходе и медицинских средствах;

  • 800 грн — если постоянно нужны санитарно-гигиенические средства и лекарства или медицинские изделия.

Люди не должны оставаться наедине со своими проблемами после травм или болезней, полученных на работе, — подчеркнула Юлия Свириденко.

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