Кабмин увеличил выплаты для отдельных категорий украинцев — список

6 августа Кабинет министров Украины принял решение увеличить ежемесячные выплаты для тех граждан, которые пострадали на производстве и нуждаются в уходе и медицинском обеспечении.
Главные тезисы
- Указанные категории людей смогут получать ежемесячную денежную компенсацию в большем размере.
- Что важно понимать, это будет зависеть от их потребностей.
Кто получит дополнительные выплаты
Новое решение правительства объявила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, дополнительную финансовую помощь получат те, кто в результате несчастного случая или профессионального заболевания нуждается в постоянном уходе, лекарствах или медицинских изделиях.
Как отметила глава украинского правительства, указанная поддержка будет составлять:
4 000 грн — если требуется специальный медицинский уход и одновременно лекарства или медицинские средства;
2 000 грн — в случае необходимости в постоянном постороннем уходе и одновременном медицинском обеспечении;
1 333 грн — при необходимости в бытовом уходе и медицинских средствах;
800 грн — если постоянно нужны санитарно-гигиенические средства и лекарства или медицинские изделия.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-