Кабмин увеличил выплаты для отдельных категорий украинцев — список

6 августа Кабинет министров Украины принял решение увеличить ежемесячные выплаты для тех граждан, которые пострадали на производстве и нуждаются в уходе и медицинском обеспечении.

Кто получит дополнительные выплаты

Новое решение правительства объявила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, дополнительную финансовую помощь получат те, кто в результате несчастного случая или профессионального заболевания нуждается в постоянном уходе, лекарствах или медицинских изделиях.

Теперь такие люди смогут получать ежемесячную денежную компенсацию в большем размере — в зависимости от уровня потребностей. Юлия Свириденко Глава КМУ

Как отметила глава украинского правительства, указанная поддержка будет составлять:

4 000 грн — если требуется специальный медицинский уход и одновременно лекарства или медицинские средства;

2 000 грн — в случае необходимости в постоянном постороннем уходе и одновременном медицинском обеспечении;

1 333 грн — при необходимости в бытовом уходе и медицинских средствах;

800 грн — если постоянно нужны санитарно-гигиенические средства и лекарства или медицинские изделия.