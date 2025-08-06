Кабмин назначил нового главу Бюро экономической безопасности
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Экономика
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Кабмин назначил нового главу Бюро экономической безопасности

Юлия Свириденко
Цивинский возглавил БЭБ – что известно
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6 августа Кабинет министров Украины принял долгожданное решение о назначении руководителем Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского, который победил по итогам конкурса.

Главные тезисы

  • Назначение главы БЭБ было четким требованием МВФ и Евросоюза.
  • Украина рисковала потерять поддержку союзников, если бы это решение не было принято.

Цивинский возглавил БЭБ — что известно

О принятии этого решения сообщила глава украинского правительства Юлия Свириденко.

Сегодня правительство приняло решение назначить Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности Украины.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Глава КМУ

Премьер Украины обращает внимание на то, что после решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа больше не осталось вопросов к его кандидатуре.

По словам Юлии Свириденко, она и все министры правительства рассчитывают на обновление работы Бюро, укрепление института и достижение весомого уровня доверия между Бюро и украинскими предпринимателями.

Важно, чтобы экономические отношения в Украине не искажались теневыми схемами и чтобы бизнес мог рассчитывать на уважение со стороны государства, — добавила глава Кабмина.

Что важно понимать, ранее назначение Цивинского заблокировали якобы после заявлений СБУ о российском гражданстве его отца.

Как отметил Цивинский, официально ему ничего не сообщали, а конкурсная комиссия повторно подала его документы в Кабмин.

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