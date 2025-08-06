Кабмин назначил нового главу Бюро экономической безопасности

6 августа Кабинет министров Украины принял долгожданное решение о назначении руководителем Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского, который победил по итогам конкурса.
Главные тезисы
- Назначение главы БЭБ было четким требованием МВФ и Евросоюза.
- Украина рисковала потерять поддержку союзников, если бы это решение не было принято.
Цивинский возглавил БЭБ — что известно
О принятии этого решения сообщила глава украинского правительства Юлия Свириденко.
Премьер Украины обращает внимание на то, что после решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа больше не осталось вопросов к его кандидатуре.
По словам Юлии Свириденко, она и все министры правительства рассчитывают на обновление работы Бюро, укрепление института и достижение весомого уровня доверия между Бюро и украинскими предпринимателями.
Что важно понимать, ранее назначение Цивинского заблокировали якобы после заявлений СБУ о российском гражданстве его отца.
Как отметил Цивинский, официально ему ничего не сообщали, а конкурсная комиссия повторно подала его документы в Кабмин.
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