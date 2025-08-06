Кабмін призначив нового очільника Бюро економічної безпеки

6 серпня Кабінет міністрів України ухвалив довгоочікуване рішення про призначення керівником Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського, який переміг за підсумками конкурсу.

Цивінський очолив БЕБ — що відомо

Про ухвалення цього рішення повідомила глава українського уряду Юлія Свириденко.

Сьогодні Уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України. Юлія Свириденко Глава КМУ

Прем’єрка України звертає увагу на те, що після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа — більше немає застережень щодо його кандидатури.

За словами Юлії Свириденко, вона та усі міністри уряду розраховують на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями.

Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави, — додала глава Кабміну. Поширити

Що важливо розуміти, раніше призначення Цивінського заблокували нібито після застережень СБУ через російське громадянство його батька.