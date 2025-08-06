Кабмін призначив нового очільника Бюро економічної безпеки

6 серпня Кабінет міністрів України ухвалив довгоочікуване рішення про призначення керівником Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського, який переміг за підсумками конкурсу.
Головні тези:
- Призначення глави БЕБ було чіткою вимогою МВФ та Євросоюзу.
- Україна ризикувала втрати підтримку союзників, якби це рішення не було ухвалене.
Цивінський очолив БЕБ — що відомо
Про ухвалення цього рішення повідомила глава українського уряду Юлія Свириденко.
Прем’єрка України звертає увагу на те, що після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа — більше немає застережень щодо його кандидатури.
За словами Юлії Свириденко, вона та усі міністри уряду розраховують на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями.
Що важливо розуміти, раніше призначення Цивінського заблокували нібито після застережень СБУ через російське громадянство його батька.
Як зазначив сам Цивінський, офіційно йому нічого не повідомляли, а конкурсна комісія повторно подала його документи до Кабміну.
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