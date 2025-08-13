Кабмин принял ряд важных решений насчет ВПЛ и жителей прифронтовых регионов Украины

Правительство приняло ряд важных решений, касающихся внутренне перемещенных лиц и 6,6 миллиона жителей прифронтовых регионов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кабмин принял решение о помощи при кредитовании ВПЛ

Согласно решению Кабмина, государство будет компенсировать внутренне перемещенным лицам 70% первого взноса, а также 70% выплат по кредиту в первый год ипотеки по программе "Еселя".

Дополнительно выделяем 40 тыс. грн на оплату всех сборов, связанных с оформлением ипотеки. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Также правительственные чиновники приняли ряд других решений для прифронтовых регионов.

Так, Кабмин одобрил решение о выделении по 19 400 грн на дрова, уголь или торф, которые будут использоваться в качестве топлива каждому домохозяйству, которое находится на прифронтовой территории.

Также компенсируем 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно.

Аграрии, работающие в зоне боевых действий, согласно другому решению правительства могут рассчитывать на субсидию 1000 грн на каждый гектар.

Также предусмотрены гранты на сады и теплицы до 400 тыс. грн/га с компенсацией до 80% расходов, — отметила Свириденко, не уточнив, касается ли это решение только тех, кто только начал работать на земле в прифронтовых регионах. Поделиться

Кроме того, как отметила премьер-министр, критически важные предприятия в прифронтовых регионах смогут бронировать до 100% военнообязанных работников.