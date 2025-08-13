Кабмин принял ряд важных решений насчет ВПЛ и жителей прифронтовых регионов Украины

Правительство приняло ряд важных решений, касающихся внутренне перемещенных лиц и 6,6 миллиона жителей прифронтовых регионов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Главные тезисы
- Правительство Украины приняло важные решения по поддержке внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых регионов.
- Внутренние переселенцы будут получать компенсации в размере 70% первого взноса и выплат по кредиту по программе есть Обитель.
- Прифронтовым регионам выделена поддержка на покупку топлива, электроэнергии, субсидии для аграриев и гранты для хозяйств.
Кабмин принял решение о помощи при кредитовании ВПЛ
Согласно решению Кабмина, государство будет компенсировать внутренне перемещенным лицам 70% первого взноса, а также 70% выплат по кредиту в первый год ипотеки по программе "Еселя".
Также правительственные чиновники приняли ряд других решений для прифронтовых регионов.
Так, Кабмин одобрил решение о выделении по 19 400 грн на дрова, уголь или торф, которые будут использоваться в качестве топлива каждому домохозяйству, которое находится на прифронтовой территории.
Также компенсируем 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно.
Аграрии, работающие в зоне боевых действий, согласно другому решению правительства могут рассчитывать на субсидию 1000 грн на каждый гектар.
Кроме того, как отметила премьер-министр, критически важные предприятия в прифронтовых регионах смогут бронировать до 100% военнообязанных работников.
