Кабмин изменил план реформ для получения средств от ЕС

1 августа Кабинет министров Украины принял решение о внесении изменений в "План Украины". Что важно понимать, речь идет о плане реформ, который крайне важен для получения средств от Европейского союза в рамках программы Ukraine Facility.
Главные тезисы
- Возможность внесения изменений в План обсуждалась с Еврокомиссией с самого начала.
- До конца сентября эту новую версию должен утвердить Совет ЕС.
Ukraine Facility: что известно о решении правительства
Первыми подробности поделился глава Министерства экономики Алексей Соболев.
По его словам, речь идет о необходимости "актуализировать обязательства", учитывая тот факт, что с момента начала подготовки "Плана Украины" прошло уже 2 года.
Соболев также обращает внимание на то, что некоторые сроки по плану нужно продлить, а некоторые сократить.
Как отметил глава ведомства, объем и содержание обязательств Киева перед официальным Брюсселем остаются такими же, как и были.
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