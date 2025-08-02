Кабмин изменил план реформ для получения средств от ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации

Кабмин изменил план реформ для получения средств от ЕС

Министерство экономики Украины
Ukraine Facility: что известно о решении правительства
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1 августа Кабинет министров Украины принял решение о внесении изменений в "План Украины". Что важно понимать, речь идет о плане реформ, который крайне важен для получения средств от Европейского союза в рамках программы Ukraine Facility.

Главные тезисы

  • Возможность внесения изменений в План обсуждалась с Еврокомиссией с самого начала.
  • До конца сентября эту новую версию должен утвердить Совет ЕС.

Ukraine Facility: что известно о решении правительства

Первыми подробности поделился глава Министерства экономики Алексей Соболев.

По его словам, речь идет о необходимости "актуализировать обязательства", учитывая тот факт, что с момента начала подготовки "Плана Украины" прошло уже 2 года.

Соболев также обращает внимание на то, что некоторые сроки по плану нужно продлить, а некоторые сократить.

Возможность внесения изменений в план обсуждалась с Еврокомиссией с самого начала. Она предусмотрена регламентом о создании Ukraine Facility, и наши команды совместно работали над согласованием корректив в последние несколько месяцев.

Алексей Соболев

Алексей Соболев

Министр экономики Украины

Как отметил глава ведомства, объем и содержание обязательств Киева перед официальным Брюсселем остаются такими же, как и были.

Мы будем в дальнейшем выполнять план в соответствии с его обновленной версией. Изменения будут касаться шагов от 3 квартала 2025 года, так что мы уже начинаем двигаться по новому графику, — добавил Соболев.

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