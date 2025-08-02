Кабмін змінив план реформ для отримання коштів від ЄС

1 серпня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про внесення змін до "Плану України". Що важливо розуміти, йдеться про план реформ, який є вкрай важливим для отримання коштів від Європейського союзу у межах програми Ukraine Facility.

Ukraine Facility: що відомо про рішення уряду

Першими подробиця поділився глава Міністерства економіки Олексій Соболев.

За його словами, йдеться про необхідність "актуалізувати зобовʼязання", враховуючи той факт, що з моменту початку підготовки "Плану України" минуло вже 2 роки.

Соболєв також звертає увагу на те, що деякі строки з плану потрібно подовжити, а деякі скоротити.

Можливість внесення змін до плану обговорювалася з Єврокомісією від самого початку. Вона передбачена регламентом про створення Ukraine Facility, і наші команди спільно працювали над узгодженням коректив останні кілька місяців. Олексій Соболев Міністр економіки України

Як зазначив глава відомства, обсяг та зміст зобовʼязань Києва перед офіційним Брюсселем залишаються такими ж, як і були.