Кабмін змінив план реформ для отримання коштів від ЄС

1 серпня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про внесення змін до "Плану України". Що важливо розуміти, йдеться про план реформ, який є вкрай важливим для отримання коштів від Європейського союзу у межах програми Ukraine Facility.
Головні тези:
- Можливість внесення змін до Плану обговорювалася з Єврокомісією від самого початку.
- До кінця вересня цю нову версію має затвердити Рада ЄС.
Ukraine Facility: що відомо про рішення уряду
Першими подробиця поділився глава Міністерства економіки Олексій Соболев.
За його словами, йдеться про необхідність "актуалізувати зобовʼязання", враховуючи той факт, що з моменту початку підготовки "Плану України" минуло вже 2 роки.
Соболєв також звертає увагу на те, що деякі строки з плану потрібно подовжити, а деякі скоротити.
Як зазначив глава відомства, обсяг та зміст зобовʼязань Києва перед офіційним Брюсселем залишаються такими ж, як і були.
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