Кабмин предлагает запретить транспортное сообщение с РФ на полвека

Кабинет Министров вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение применить секторальные санкции к транспортному сектору Российской Федерации сроком на 50 лет.

Какие именно санкции планируются

Так, согласно закону Украины "О санкциях" правительство предлагает одобрить и внести в десятидневный срок на рассмотрение СНБО предложения по применению сроком на 50 лет таких секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), отвечающих принципам их применения, установленным законом Украины "О санкции”, в транспортный сектор русской Федерации.

Данные предложения включают в себя следующие ограничения:

Запрет прямого воздушного сообщения с Украиной. Предлагается ввести запрет на выполнение любых прямых или транзитных полетов через воздушное пространство Украины для самолетов, принадлежащих или эксплуатируемых резидентами Российской Федерации, государственными компаниями России, компаниями, зарегистрированными или созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также компаниями, конечными бенефициарами которых являются резиденты России

Запрет въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами или без них), зарегистрированных на территории Российской Федерации.

Запрет въезда в Украину любых видов железнодорожного транспорта. Кабмин предлагает установить запрет на въезд в Украину любых видов железнодорожного подвижного состава, включая вагоны, локомотивы и моторейочный транспорт, принадлежащие лицам, которые ассоциируются с государством-агрессором. Также этот запрет будет касаться и железнодорожного подвижного состава, зарегистрированного или взятого на учет железными дорогами РФ.

Запрет на плавание во внутренних водах. Согласно распоряжению, предлагается ввести запрет на пребывание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты страны для следующих категорий судов:

плавают под знаменем Российской Федерации;

посещали порты, расположенные на временно оккупированных территориях Украины;

находятся под надзором федеральных автономных учреждений Российский морской регистр судоходства (Russian Maritime Register of Shipping) и Российский речной регистр (Russian River Register);

судовладельцами которых являются граждане РФ или компании, зарегистрированные в РФ, а также лица, к которым уже были применены санкции.

Непризнание квалификационных документов. В распоряжении Кабмина предлагается не признавать квалификационные документы, врачебные свидетельства и другие документы моряков, выданные Россией на временно оккупированных территориях Украины.

Также российским морякам должно быть запрещено работать на судах, которые ходят под флагом Украины, а также имеют документы, предусмотренные Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков, выданные на временно оккупированных территориях Украины (за исключением лиц, находящихся на территории Украины на законных основаниях). .

Добавим, что введение секторальных санкций в отличие от персональных требует дальнейшего решения СНБО, соответствующего указа президента о вступлении в силу и одобрения от Верховной Рады.