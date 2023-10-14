Кабмин Украины предоставит 62 млрд грн на программы восстановления после российской агрессии

Из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии было выделено на разные программы восстановления 62,3 млрд грн. Из них почти 1,7 млрд предусмотрено на Сумскую область, 673 млн – на Черниговскую.
Кабмин Украины предоставит Сумской и Черниговской областям средства на восстановление
Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии было выделено на различные программы восстановления 62,3 млрд. грн., из которых почти 1,7 млрд. предусмотрено на Сумскую область, а 673 млн. — на Черниговскую.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Президиума Конгресса местных, посвященного вопросам Сумской и Черниговской областей.
По словам премьера, общими приоритетами центральной власти, регионов и общин сейчас завершение подготовки к зиме, старт и успешное прохождение отопительного сезона, восстановление и обеспечение социальной составляющей.
Соответственно, ОВА отчитались о высоком уровне готовности к отопительному сезону: на Черниговщине – 99,5%, на Сумщине – 99,1%.
По состоянию на начало октября Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры объявило 50 тендеров на проекты по восстановлению.
Что известно о ситуации в украинском ВПК
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, государство уже работает над проектами по возобновлению предприятий.
В то же время Шмигаль заявил о ежемесячном росте производства оружия и техники. Он намекнул России: "Кто посеял ветер – тот пожнет бурю".
По словам главы правительства, Украина работает над интеграцией своего оборонно-промышленного комплекса в промышленности стран-партнеров.
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