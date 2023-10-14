Кабмін України надасть 62 млрд грн на програми відновлення після російської агресії

З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено на різні програми відновлення 62,3 млрд грн. З них майже 1,7 млрд передбачено на Сумську область, 673 млн – на Чернігівську.
Кабмін України надасть Сумській та Чернігівській областям кошти на відновлення
Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено на різні програми відновлення 62,3 млрд грн, з яких майже 1,7 млрд передбачено на Сумську область, а 673 млн — на Чернігівську.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Президії Конгресу місцевих, яка була присвячена питанням Сумської та Чернігівської областей.
За словами премʼєра, спільними пріоритетами центральної влади, регіонів та громад зараз є завершення підготовки до зими, старт та успішне проходження опалювального сезону, відновлення та забезпечення соціальної складової.
Відповідно, ОВА прозвітували про високий рівень готовності до опалювального сезону: на Чернігівщині – 99,5%, на Сумщині – 99,1%.
Станом на початок жовтня Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури оголосило 50 тендерів на проєкти з відновлення.
Що відомо про ситуацію в українському ВПК
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, держава вже працює над проектами з відновлення підприємств.
Водночас Шмигаль заявив про щомісячне зростання виробництва зброї та техніки. Він натякнув Росії: "Хто посіяв вітер – той пожне бурю".
За словами глави уряду, Україна працює над інтеграцією свого оборонно-промислового комплексу в промисловості країн-партнерів.
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