Кабмін України надасть 62 млрд грн на програми відновлення після російської агресії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Кабмін України надасть 62 млрд грн на програми відновлення після російської агресії

Кабінет міністрів України
Кабмін

З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено на різні програми відновлення 62,3 млрд грн. З них майже 1,7 млрд передбачено на Сумську область, 673 млн – на Чернігівську.

Кабмін України надасть Сумській та Чернігівській областям кошти на відновлення

Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено на різні програми відновлення 62,3 млрд грн, з яких майже 1,7 млрд передбачено на Сумську область, а 673 млн — на Чернігівську.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Президії Конгресу місцевих, яка була присвячена питанням Сумської та Чернігівської областей.

З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено на різні програми відновлення 62,3 млрд грн. З них майже 1,7 млрд передбачено на Сумську область, 673 млн – на Чернігівську, – зазначив Шмигаль.

За словами премʼєра, спільними пріоритетами центральної влади, регіонів та громад зараз є завершення підготовки до зими, старт та успішне проходження опалювального сезону, відновлення та забезпечення соціальної складової.

Відповідно, ОВА прозвітували про високий рівень готовності до опалювального сезону: на Чернігівщині – 99,5%, на Сумщині – 99,1%.

Водночас продовжуємо розгортати мережу Пунктів незламності. На території Чернігівської області їх створено 330, в Сумській – 541.

Станом на початок жовтня Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури оголосило 50 тендерів на проєкти з відновлення.

Що відомо про ситуацію в українському ВПК 

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, держава вже працює над проектами з відновлення підприємств.

Від таких атак постраждали 37 підприємств. Зараз опрацьовуємо додаткові пропозиції щодо їх відновлення, – зазначив Шмигаль.

Водночас Шмигаль заявив про щомісячне зростання виробництва зброї та техніки. Він натякнув Росії: "Хто посіяв вітер – той пожне бурю".

За словами глави уряду, Україна працює над інтеграцією свого оборонно-промислового комплексу в промисловості країн-партнерів.

З цією метою створюються спільні підприємства та сервісні центри. Частину відповідних проектів Україна має намір обговорити в рамках Форуму, – вказав Шмигаль.

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