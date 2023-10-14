Кабмін України надасть 62 млрд грн на програми відновлення після російської агресії

З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено на різні програми відновлення 62,3 млрд грн. З них майже 1,7 млрд передбачено на Сумську область, 673 млн – на Чернігівську.

Кабмін України надасть Сумській та Чернігівській областям кошти на відновлення

Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено на різні програми відновлення 62,3 млрд грн, з яких майже 1,7 млрд передбачено на Сумську область, а 673 млн — на Чернігівську.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Президії Конгресу місцевих, яка була присвячена питанням Сумської та Чернігівської областей.

З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено на різні програми відновлення 62,3 млрд грн. З них майже 1,7 млрд передбачено на Сумську область, 673 млн – на Чернігівську, – зазначив Шмигаль. Поширити

За словами премʼєра, спільними пріоритетами центральної влади, регіонів та громад зараз є завершення підготовки до зими, старт та успішне проходження опалювального сезону, відновлення та забезпечення соціальної складової.

Відповідно, ОВА прозвітували про високий рівень готовності до опалювального сезону: на Чернігівщині – 99,5%, на Сумщині – 99,1%.

Водночас продовжуємо розгортати мережу Пунктів незламності. На території Чернігівської області їх створено 330, в Сумській – 541. Поширити

Станом на початок жовтня Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури оголосило 50 тендерів на проєкти з відновлення.

Що відомо про ситуацію в українському ВПК

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, держава вже працює над проектами з відновлення підприємств.

Від таких атак постраждали 37 підприємств. Зараз опрацьовуємо додаткові пропозиції щодо їх відновлення, – зазначив Шмигаль. Поширити

Водночас Шмигаль заявив про щомісячне зростання виробництва зброї та техніки. Він натякнув Росії: "Хто посіяв вітер – той пожне бурю".

За словами глави уряду, Україна працює над інтеграцією свого оборонно-промислового комплексу в промисловості країн-партнерів.