Как быстро и эффективно худеть во время сна — советы экспертов
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Как быстро и эффективно худеть во время сна — советы экспертов

сон
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Источник:  The Sun

Качественный сон – это один из самых главных залогов здоровья, красоты и прекрасного настроения. Более того, именно во время сна происходит похудение. Как оказалось, есть способы, которые помогут сделать этот процесс максимально успешным.

Похудение и сон: что важно об этом знать

Иностранные специалисты обращают внимание на то, что во время сна организм так или иначе сжигает калории.

По словам эксперта в похудении Иена Бадда, главным ключом для старта этого процесса является базальный метаболизм (BMR) – количество энергии, которое тратит организм в состоянии покоя.

Он отмечает, что крайне важно научиться работать над повышением этого показателя, поскольку именно он позволит вам стремительно худеть, пока вы отдыхаете.

Нельзя также забывать о том, что именно когда человек спит начинает выделяться гормон роста, отвечающий не только за сожжение лишнего веса, но и за омоложение организма.

сон
Фото: unsplush

Какие лайфхаки помогут худеть во время сна:

Минимизируйте количество пищи во время ужина. Крайне важно не перегружать свою пищеварительную систему, а также оставить организму силы для сжигания лишних калорий

Не забывайте о силовых тренировках. Большой процент мышечной массы поможет вам тратить гораздо больше калорий, поэтому не игнорируйте физические нагрузки, чтобы повысить свой BMR.

Белок всегда должен быть в рационе. Ни для кого не секрет, что именно на переваривание белка организм тратит больше всего энергии, если сравнивать его с углеводами и жирами. Кроме того, без достаточного количества белка ваши силовые тренировки не будут иметь смысла.

Зеленый чай. Как удалось узнать ученым, если выпивать 3 чашки зеленого чая в течение дня, то ваш организм будет сжигать на 3% больше калорий ночью.

Свежий воздух в комнате перед сном. Такой простой трюк сработает, ведь организм должен тратить калории, чтобы согреться.

Избегайте стресса. Он негативно влияет не только на самочувствие, но и качество сна и процесс похудения.

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