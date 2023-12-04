Як швидко та ефективно худнути під час сну — поради експертів

Якісний сон — це одна із найголовніших запорук здоров'я, краси та чудового настрою. Ба більше, саме під час сну відбувається схуднення. Як виявилося, є способи, які допоможуть зробити цей процес максимально успішним.

Схуднення та сон: що важливо про це знати

Іноземні фахівці звертають увагу на те, що під час сну організм так чи інакше спалює калорії.

За словами фахівця у схудненні Ієна Бадда, головним ключем для старту цього процесу є базальний метаболізм (BMR) – кількість енергії, яку витрачає організм у стані спокою.

Він наголошує, що вкрай важливо навчитися працювати над підвищенням цього показника, оскільки саме він дозволить вам стрімко худнете, поки ви відпочиваєте.

Не можна також забувати по те, що саме коли людина спить виділяється гормону росту, який відповідає не лише за спалення зайвої ваги, а й за омолодження організму.

Фото: unsplush

Як лайфхаки допоможуть худнути під час сну:

Мінімізуйте кількість їжі під час вечері. Вкрай важливо не перевантажувати свою травну систему, а також залишити організму сили для спалювання зайвих калорій

Не забувайте про силові тренування. Великий відсоток м'язової маси допоможе вам витрачати значно більше калорій, тому не ігноруйте фізичні навантаження, щоб підвищити свій BMR.

Білок завжди повинен бути у раціоні. Ні для кого не секрет, що саме на перетравлення білка організм витрачає найбільше енергії, якщо порівнювати його із вуглеводами та жирами. Окрім того, без достатньо кількості білка ваші силові тренування не матимуть сенсу.

Зелений чай. Як вдалося дізнатися вченим, якщо випивати 3 чашки зеленого чаю протягом дня, ваш організм спалюватиме на 3% більше калорій вночі.

Свіже повітря у кімнаті перед сном. Такий простий трюк спрацює, адже організм має витрачати калорії, щоб зігрітися.

Уникайте стресу. Він негативно впливає не лише на самопочуття, а й на якість сну та процес схуднення.