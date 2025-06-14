Как изменится мир в 2030-х годах — прогноз "отца" ChatGPT
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Технологии
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Как изменится мир в 2030-х годах — прогноз "отца" ChatGPT

Каким будущее видит Сэм Альтман
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Источник:  online.ua

Генеральный директор технологического стартапа OpenAI, а также "отец" ChatGPT Сэм Альтман призывает человечество активно готовиться к новому этапу развития, в котором одну из ключевых ролей будет играть искусственный интеллект.

Главные тезисы

  • Ускорение технологического прогресса может спровоцировать исчезновение целых классов рабочих мест.
  • Несмотря на это, мир начнет развиваться гораздо быстрее и качественнее.

Каким будущее видит Сэм Альтман

По убеждению гендиректора OpenAI, именно искусственный интеллект может поспособствовать тому, что будущее станет намного лучше настоящего.

Люди не могут игнорировать тот факт, что нейросети уже сейчас активно пишут компьютерный код.

Вполне вероятно, что в следующем году появятся системы, способные генерировать новые идеи, а в 2027 году, вполне возможно, появление роботов, способных выполнять определенную работу в физическом мире.

Помощь искусственного интеллекта откроет доступ к программированию и творчеству многим людям, которым раньше это было слишком сложно. И хотя эксперты все равно будут значительно превосходить новичков, в 2030 году рядовой человек сможет сделать гораздо больше, чем он мог в 2020-м.

По словам Альтмана, ускорение технологического прогресса может спровоцировать "исчезновение целых классов рабочих мест", однако человечество от этого в целом не пострадает.

Сегодня трудно даже представить, что мы откроем к 2035 году; возможно, мы перейдем от решения задач физики высоких энергий за один год до начала колонизации космоса за следующий год, — считает Альтман.

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