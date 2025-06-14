Как изменится мир в 2030-х годах — прогноз "отца" ChatGPT

Генеральный директор технологического стартапа OpenAI, а также "отец" ChatGPT Сэм Альтман призывает человечество активно готовиться к новому этапу развития, в котором одну из ключевых ролей будет играть искусственный интеллект.
Главные тезисы
- Ускорение технологического прогресса может спровоцировать исчезновение целых классов рабочих мест.
- Несмотря на это, мир начнет развиваться гораздо быстрее и качественнее.
Каким будущее видит Сэм Альтман
По убеждению гендиректора OpenAI, именно искусственный интеллект может поспособствовать тому, что будущее станет намного лучше настоящего.
Люди не могут игнорировать тот факт, что нейросети уже сейчас активно пишут компьютерный код.
Вполне вероятно, что в следующем году появятся системы, способные генерировать новые идеи, а в 2027 году, вполне возможно, появление роботов, способных выполнять определенную работу в физическом мире.
По словам Альтмана, ускорение технологического прогресса может спровоцировать "исчезновение целых классов рабочих мест", однако человечество от этого в целом не пострадает.
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