Як зміниться світ у 2030-х роках — прогноз "батька" ChatGPT

Генеральний директор технологічного стартапу OpenAI, а також "батько" ChatGPT Сем Альтман закликає людство активно готуватися до нового етапу розвитку, в якому одну з ключових ролей буде відігравати штучний інтелект.
Головні тези:
- Прискорення технологічного прогресу може спровокувати зникнення цілих класів робочих місць.
- Попри це, світ почне розвиватися набагато швидше та якісніше.
Яким майбутнє бачить Сем Альтман
На переконання гендиректора OpenAI, саме штучний інтелект може посприяти тому, що майбутнє стане набагато кращим за сьогодення.
Люди не можуть ігнорувати той факт, що нейромережі вже зараз активно пишуть комп'ютерний код.
Цілком імовірно, що наступного року з'являться системи, здатні генерувати нові ідеї, а у 2027 році цілком можливою є поява роботів, здатних виконувати певну роботу у фізичному світі.
За словами Альтмана, прискорення технологічного прогресу може спровокувати "зникнення цілих класів робочих місць", однак людство від цього загалом не постраждає.
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