Як зміниться світ у 2030-х роках — прогноз "батька" ChatGPT

Генеральний директор технологічного стартапу OpenAI, а також "батько" ChatGPT Сем Альтман закликає людство активно готуватися до нового етапу розвитку, в якому одну з ключових ролей буде відігравати штучний інтелект.

Яким майбутнє бачить Сем Альтман

На переконання гендиректора OpenAI, саме штучний інтелект може посприяти тому, що майбутнє стане набагато кращим за сьогодення.

Люди не можуть ігнорувати той факт, що нейромережі вже зараз активно пишуть комп'ютерний код.

Цілком імовірно, що наступного року з'являться системи, здатні генерувати нові ідеї, а у 2027 році цілком можливою є поява роботів, здатних виконувати певну роботу у фізичному світі.

Допомога штучного інтелекту відкриє доступ до програмування і творчості багатьом людям, для яких раніше це було надто складно. І хоча експерти все одно будуть значно перевершувати новачків, у 2030 році пересічна людина зможе зробити набагато більше, ніж вона могла у 2020-му. Поширити

За словами Альтмана, прискорення технологічного прогресу може спровокувати "зникнення цілих класів робочих місць", однак людство від цього загалом не постраждає.