Як зміниться світ у 2030-х роках — прогноз "батька" ChatGPT
Категорія
Технології
Дата публікації

Як зміниться світ у 2030-х роках — прогноз "батька" ChatGPT

Як зміниться світ у 2030-х роках — прогноз "батька" ChatGPT
Джерело:  online.ua

Генеральний директор технологічного стартапу OpenAI, а також "батько" ChatGPT Сем Альтман закликає людство активно готуватися до нового етапу розвитку, в якому одну з ключових ролей буде відігравати штучний інтелект.

Головні тези:

  •  Прискорення технологічного прогресу може спровокувати зникнення цілих класів робочих місць.
  • Попри це, світ почне розвиватися набагато швидше та якісніше.

Яким майбутнє бачить Сем Альтман

На переконання гендиректора OpenAI, саме штучний інтелект може посприяти тому, що майбутнє стане набагато кращим за сьогодення.

Люди не можуть ігнорувати той факт, що нейромережі вже зараз активно пишуть комп'ютерний код.

Цілком імовірно, що наступного року з'являться системи, здатні генерувати нові ідеї, а у 2027 році цілком можливою є поява роботів, здатних виконувати певну роботу у фізичному світі.

Допомога штучного інтелекту відкриє доступ до програмування і творчості багатьом людям, для яких раніше це було надто складно. І хоча експерти все одно будуть значно перевершувати новачків, у 2030 році пересічна людина зможе зробити набагато більше, ніж вона могла у 2020-му.

За словами Альтмана, прискорення технологічного прогресу може спровокувати "зникнення цілих класів робочих місць", однак людство від цього загалом не постраждає.

Сьогодні важко навіть уявити, що ми відкриємо до 2035 року; можливо, ми перейдемо від вирішення задач фізики високих енергій за один рік до початку колонізації космосу за наступний рік, — вважає Альтман.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Команда Цукерберга представила нову модель штучного інтелекту
Цукерберг
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Штучний інтелект стає все більш схильним до "галюцинацій"
Що не так з окремими моделями ШІ
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Експерти розкрили феномен закоханості людей у штучний інтелект
Як ШІ закохує у себе людей

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?