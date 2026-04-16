Как оптимально действовать гражданским в первые секунды после прилета баллистики — алгоритм

Именно правильные действия в первые секунды по прилету баллистики могут сохранить жизнь вам и вашим близким. Военные эксперты из ОО "Тихая Башня" советуют придерживаться четкого алгоритма в эти моменты.
Главные тезисы
- Четкий алгоритм действий в первые секунды после прилета баллистики способен спасти жизни.
- Не рекомендуется бежать в укрытие сразу после прилета баллистики, лучше всего упасть на пол, прислонившись к внутренней стене.
Что делать в первые секунды прилета баллистики?
При баллистике классическое «бегите в укрытие» часто не работает. Ибо либо времени нет совсем, либо секунды.
Потому вопрос не только в укрытии. Вопрос в том, что вы делаете в первые секунды. Если вы понимаете, что прилет уже рядом — то не бегите. Лучше сразу вниз, на пол максимально низко, подальше от окон, закрыть голову руками, подушкой чем угодно и открыть рот, чтобы уменьшить влияние ударной волны.
О «две стены» все слышали. Но давайте честно: у половины квартир и домов их просто нет, потому что внутри деревянные перегородки. Они не спасают от обломков. Поэтому тогда работает другое правило: меньше окон, ближе к несущим стенам, ниже уровня подоконника. Коридор, ванная, внутреннее пространство — все это уже лучше, чем комната с окнами.
Константин Гринчук, офицер ГО и экссоветник министра МЧС Украины, полковник в отставке, советует:
Часто люди спускаются на первый этаж и собираются в лифтовых холлах, не понимая, что это прямой путь для боеприпаса, взрывной волны и обломков без помех. В случае попадания не только баллистики, а даже "Шахеда" в машинные отделения лифтов (которые обычно защищены одним перекрытием крыши), удар идет дальше по шахте именно на нижний этаж, где люди думают, что они защищены стенами по бокам.
И еще один момент, о котором мало говорят. Дверь. Интуитивно хочется открыть их, чтобы «не заклинило». Полностью открывать не нужно, но и закрывать все замки тоже не стоит. Лучше оставить возможность открыть после удара. Но сидеть прямо у двери — не ок! Это зона, куда входит ударная волна. Лучше отойти хотя бы на метр и прижаться к стене.
Если вы спали и проснулись от взрыва, то не подрывайтесь сразу бежать.
Сначала поймите, что происходит. Если уж слышны взрывы, правильнее упасть рядом с кроватью и уже потом, низко, перемещаться. Многие травмы именно от этого резкого бега в панике.
Очень простая вещь, которая может спасти: матрас, подушки, одеяло. Если несколько секунд, то матрас в коридор, подушку на голову. Это не выглядит как «героизм», но это работает против обломков и уменьшает давление, если зажмет при обрушении.
Надо быть готовым к тому, что может завалить. Всегда. Ибо война и безопасных мест не существует. Это не о страхе. Это о контроле.
Важно!!! Всегда рядом во время сна сумка в которой: телефон, паспорт, фонарик, критическое лекарство, турникет, вода, павербанк, свисток! (вот как у ребенка игрушка для сна, это должно стать ритуалом).
И посмотрите на свою комнату честно: не висит ли у вас над головой что-то тяжелое, что упадет первым. Если начинается обвал, не нужно бежать. Свернуть, закрыть голову, максимально вниз. Нет «безопасного угла», гарантирующего, что все будет хорошо.
Специалисты ОО «Тихая Башня» отмечают: ни одно обычное здание не выдерживает прямого попадания. Есть разница между паникой и действиями. И эта разница — иногда жизнь. Мы не контролируем ракеты. Но мы контролируем свои первые секунды.
Сохраните себе короткий чеклист "Первые секунды":
Не вскакивай на ноги. Сползти с кровати на пол.
Искать угол. Прижаться к внутренней (капитальной) стене.
Защитите голову. Руки, подушка, матрас — что угодно.
Ждать серии. Баллистика редко летит одна. Между взрывами может быть от 30 секунд до нескольких минут.
Только после второго-третьего взрыва можно быстро (оставаясь низко) переместиться в более безопасную зону (коридор/ванна).
