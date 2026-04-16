Як оптимально діяти цивільним у перші секунди після прильоту балістики — алгоритм

Саме правильні дії у перші секунди після прильоту балістики можуть зберегти життя вам і вашим близьким. Військові експерти з ГО “Тиха Вежа” радять притримуватися чіткого алгоритму у ці моменти.

Що робити у перші секунди прильоту балістики — алгоритм

При балістиці класичне «біжіть в укриття» часто не працює. Бо або часу немає зовсім, або це секунди.

І в ці секунди хаотичний біг може бути небезпечнішим, ніж залишитися і правильно сховатися.

Тому питання не тільки в укритті. Питання в тому, що ви робите у перші секунди. Якщо ви розумієте, що приліт вже поруч — то не біжіть. Краще одразу вниз, на підлогу, максимально низько, подалі від вікон, закрити голову руками, подушкою чим завгодно і відкрити рот, щоб зменшити вплив ударної хвилі.

Про «дві стіни» всі чули. Але давайте чесно: у половини квартир та будинків їх просто немає, бо всередині дерев’яні перегородки. Вони не рятують від уламків. Тому тоді працює інше правило: менше вікон, ближче до несучих стін, нижче рівня підвіконня. Коридор, ванна, внутрішній простір — все це вже краще, ніж кімната з вікнами.

Костянтин Гринчук, офіцер ЦО та ексрадник міністра МНС України, полковник у відставці, радить:

Хочу від себе додати: чим більше поверхів монолітно-бетонних, тим більше шансів для нижніх поверхів не постраждати. Чим вище — тим небезпечніше. Чим ближче до тримальної (несучої) стіни, тим більше шансів не потрапити під завал вертикального удару.

Часто люди спускаються на перший поверх і збираються в ліфтових холах, не розуміючи, що це пряма дорога для боєприпасу, вибухової хвилі та уламків без перешкод. У разі влучання не тільки балістики, а навіть "Шахеда" в машинні відділення ліфтів (які зазвичай захищені лише одним перекриттям даху), удар іде далі по шахті саме на нижній поверх, де люди думають, що вони захищені стінами з боків.

І ще один момент, про який мало говорять. Двері. Інтуїтивно хочеться їх відкрити, щоб «не заклинило». Повністю відкривати не потрібно, але і закривати на всі замки теж не варто. Краще залишити можливість швидко відкрити після удару. Але сидіти прямо біля дверей — не ок! Це зона, куди заходить ударна хвиля. Краще відійти хоча б на метр і притиснутись до внутрішньої стіни.

Якщо ви спали і прокинулися від вибуху, то не підривайтеся одразу бігти.

Спочатку зрозумійте, що відбувається. Якщо вже чути вибухи, правильніше впасти поруч з ліжком і вже потім, низько, переміщатися. Багато травм саме від цього різкого бігу в паніці.

Дуже проста річ, яка може врятувати: матрац, подушки, ковдра. Якщо є кілька секунд, то матрац у коридор, подушку на голову. Це не виглядає як «героїзм», але це працює проти уламків і зменшує тиск, якщо затисне при обвалі.

Треба бути готовими до того, що може завалити. Завжди. Бо війна, і безпечних місць не існує. Це не про страх. Це про контроль.

Важливо!!! Завжди поруч під час сну сумка в якій: телефон, паспорт, ліхтарик, критичні ліки, турнікет, вода, павербанк, свисток! (от як в дитини іграшка для сну, це повинно стати ритуалом).

І подивіться на свою кімнату чесно: чи не висить у вас над головою щось важке, що впаде першим. Якщо починається обвал, не треба бігти. Згорнутись, закрити голову, максимально вниз. Немає «безпечного кута», який гарантує, що все буде добре.

Фахівці ГО «Тиха Вежа» наголошують: жодна звичайна будівля не витримує прямого влучання. Є різниця між панікою і діями. І ця різниця — іноді життя. Ми не контролюємо ракети. Але ми контролюємо свої перші секунди.

Збережіть собі короткий чеклист "Перші секунди":