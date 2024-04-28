Как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни — объяснение кардиологов

Новое исследование показало, что подъем по лестнице, как форма физической активности, связан с более длинной жизнью.
Подъем по лестнице может продлить жизнь
Это показало исследование, представленное на ESC Preventive Cardiology 2024, научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC).
Сердечно-сосудистые заболевания в значительной степени можно предотвратить с помощью таких действий, как физические упражнения.
Однако более чем каждый четвертый взрослый человек во всем мире не выполняет рекомендуемые уровни физической активности.
Подъем по лестнице является практической и доступной формой физической активности, которую часто не замечают.
Выводы исследования
Это исследование пыталось выяснить, может ли подъем по лестнице, как форма физической активности, сыграть роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.
Авторы собрали лучшие доступные доказательства по этой теме и провели мета-анализ девяти исследований с 480 479 участниками.
Популяция исследования включала как здоровых участников, так и тех, у кого в анамнезе был сердечный приступ или заболевание периферических артерий. Возраст колебался от 35 до 84 лет и 53% участников были женщинами.
Ученые установили, что по сравнению с отказом от подъема по лестнице, подъем по лестнице был связан:
со снижением риска смерти по какой-либо причине на 24%
с более низкой вероятностью смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 39%.
со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт, сердечную недостаточность и инсульт.
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