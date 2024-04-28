Как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни — объяснение кардиологов
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни — объяснение кардиологов

подъем по лестнице
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Источник:  MedicalXpress

Новое исследование показало, что подъем по лестнице, как форма физической активности, связан с более длинной жизнью.

Подъем по лестнице может продлить жизнь

Это показало исследование, представленное на ESC Preventive Cardiology 2024, научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC).

Если у вас есть выбор подняться по лестнице или лифту, выбирайте лестницу, поскольку это поможет вашему сердцу. Даже короткие вспышки физической активности благоприятно влияют на здоровье, а короткие подъемы по лестнице должны быть достижимой целью, чтобы интегрировать их в повседневные дела, — сказала автор исследования доктор Софи Педдок из Университета Восточной Англии и Норфолка.

Сердечно-сосудистые заболевания в значительной степени можно предотвратить с помощью таких действий, как физические упражнения.

Однако более чем каждый четвертый взрослый человек во всем мире не выполняет рекомендуемые уровни физической активности.

Подъем по лестнице является практической и доступной формой физической активности, которую часто не замечают.

Выводы исследования

Это исследование пыталось выяснить, может ли подъем по лестнице, как форма физической активности, сыграть роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Авторы собрали лучшие доступные доказательства по этой теме и провели мета-анализ девяти исследований с 480 479 участниками.

Популяция исследования включала как здоровых участников, так и тех, у кого в анамнезе был сердечный приступ или заболевание периферических артерий. Возраст колебался от 35 до 84 лет и 53% участников были женщинами.

Ученые установили, что по сравнению с отказом от подъема по лестнице, подъем по лестнице был связан:

  • со снижением риска смерти по какой-либо причине на 24%

  • с более низкой вероятностью смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 39%.

  • со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт, сердечную недостаточность и инсульт.

Основываясь на этих результатах, мы поощряем людей включить подъем по лестнице в свою повседневную жизнь. Наше исследование показало, что больше лестницы вы преодолеете, тем больше преимуществ. Или на работе, дома или где-нибудь, поднимитесь по лестнице, — говорит Софи Педдок.

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