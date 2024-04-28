Як підйом сходами впливає на тривалість життя — пояснення кардіологів

Нове дослідження показало, що підйом по сходах, як форма фізичної активності, пов’язаний із довшим життям.
Підйом по сходах може продовжити життя
Це показало дослідження, представлене на ESC Preventive Cardiology 2024 , науковому конгресі Європейського товариства кардіологів (ESC).
Серцево-судинним захворюванням значною мірою можна запобігти за допомогою таких дій, як фізичні вправи.
Однак більше ніж кожна четверта доросла людина в усьому світі не виконує рекомендовані рівні фізичної активності.
Підйом по сходах є практичною та легкодоступною формою фізичної активності, яку часто не помічають.
Висновки дослідження
Це дослідження намагалося з’ясувати, чи може підйом по сходах, як форма фізичної активності, зіграти роль у зниженні ризику серцево-судинних захворювань і передчасної смерті.
Автори зібрали найкращі доступні докази на цю тему та провели мета-аналіз дев'яти досліджень з 480 479 учасниками.
Популяція дослідження включала як здорових учасників, так і тих, у кого в анамнезі був серцевий напад або захворювання периферичних артерій. Вік коливався від 35 до 84 років, і 53% учасників були жінками.
Учені встановили, що порівняно з відмовою від підйому сходами, підйом сходами був пов’язаний:
зі зниженням ризику смерті від будь-якої причини на 24%
з нижчою ймовірністю смерті від серцево-судинних захворювань на на 39%.
зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, включаючи інфаркт, серцеву недостатність та інсульт.
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