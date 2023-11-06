Как продолжение войны повлияет на экономику РФ — британская разведка

Увеличение инфляции в России приведет к увеличению расходов на финансирование войны против Украины.

Экономика России заплатит более высокую цену за продолжение войны

Инфляция в России выросла до 6% в сентябре 2023 г. по сравнению с 5,3% в августе. Это было вызвано ростом потребительских цен, таких как продукты питания и топливо.

Высокая инфляция почти наверняка приведет к увеличению расходов на финансирование войны России в Украине, говорится в сообщении. Поделиться

Центральный банк России (ЦБ РФ) отреагировал увеличением базовой процентной ставки на 2 процентных пункта к новой базовой ставке в 15%. Это самый высокий показатель с мая 2022 года.

По всей вероятности, ЦБ РФ сохранит высокие процентные ставки до 2024 года. Это, скорее всего, приведет к увеличению стоимости заимствований для российских потребителей, а также, возможно, отразится на расходах российского правительства на обслуживание долга, отмечает британская разведка.

Из-за растущего спроса, частично из-за значительного увеличения военных расходов, а также продолжающегося давления со стороны усиления рынка труда, российская экономика, вероятно, находится под угрозой перегрева. Это с высокой вероятностью обеспечит сохранение инфляции в России в 2024 году выше целевого уровня в 4%, отмечается в сводке.

Сохраняющаяся высокая инфляция, вероятно, приведет к снижению государственных расходов в реальном выражении, особенно в таких областях, как социальная помощь, где расходы растут ниже инфляции. Это еще раз иллюстрирует переориентацию российской экономики, прежде всего на разжигание войны, - отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IUieH414LU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 6, 2023

РФ не планирует развивать науку

В 2024 году расходы по федеральному проекту «развитие инфраструктуры для научных исследований» будут урезаны вдвое, следует из пояснительной записки в закон о бюджете, размещенной в базе Госдумы России.

На федпроект, в рамках которого была запланирована закупка приборов и оборудования для университетов и научных центров по всей России, будет израсходовано 47,8 млрд. рублей вместо 97 млрд (более миллиарда долларов), заложенных в принятый год назад закон о бюджете. Основной удар бюджетного секвестра примут на себя высшие и научные организации, вытекающие из материалов бюджета: расходы на инфраструктуру для них будут урезаны на 40 млрд рублей.

На 2,2 млрд рублей снизятся ассигнования на «проектирование уникальной научной установки «мегасайенс»» на острове Русский — синхротрона, в котором ученые планировали разгонять электроны до скоростей, близких к световым.

На такую сумму снизится финансирование проектов Курчатовского института, где за бюджетные деньги планировали модернизировать источник синхротронного излучения, а также создать прототип импульсного источника нейтронов.

Расходы на строительство научно-исследовательских судов неограниченного района плавания уменьшатся на 270 млн. рублей; на строительство центра ядерной медицины при Курчатовском институте – на 137 млн рублей.

Дополнительно более 4 млрд рублей правительство планирует сэкономить еще на двух статьях национального проекта «Наука». Финансирование федпроекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям» уменьшится на 8% – с 20,4 до 18,8 млрд рублей. Расходы по федпроекту «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» уменьшится на 10% – с 36 до 32,4 млрд. рублей.