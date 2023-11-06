Як продовження війни вплине на економіку РФ — британська розвідка

Економіка Росії заплатить вищу ціну за продовження війни

Інфляція в Росії зросла до 6% у вересні 2023 року в порівнянні з 5,3% у серпні. Це було викликане зростанням споживчих цін, таких як продукти харчування та паливо.

Висока інфляція майже напевно призведе до збільшення витрат на фінансування війни Росії в Україні, - йдеться в повідомленні. Поширити

Центральний банк Росії (ЦБ РФ) відреагував збільшенням базової відсоткової ставки на 2 відсоткові пункти до нової базової ставки в 15%. Це найвищий показник із травня 2022 року.

Цілком імовірно, що ЦБ РФ збереже високі відсоткові ставки до 2024 року. Це, швидше за все, призведе до збільшення вартості запозичень для російських споживачів, а також, можливо, вплине на витрати російського уряду на обслуговування боргу, зазначає британська розвідка.

Через зростаючий попит, частково через значне збільшення військових витрат, а також тиск з боку посилення ринку праці, що продовжується, російська економіка, ймовірно, перебуває під загрозою перегріву. Це з високою ймовірністю забезпечить збереження інфляції в Росії у 2024 році вище за цільовий рівень у 4%, зазначається у зведенні.

Висока інфляція, що зберігається, ймовірно, призведе до зниження державних витрат у реальному вираженні, особливо в таких областях, як соціальна допомога, де витрати зростають нижче інфляції. Це ще раз ілюструє переорієнтацію російської економіки насамперед на розпалювання війни, - зазначають у Міноборони Британії. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IUieH414LU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 6, 2023

РФ не планує розвивати науку

У 2024 році витрати за федеральним проектом «розвиток інфраструктури для наукових досліджень» будуть урізані вдвічі, випливає з пояснювальної записки до закону про бюджет, розміщеної в базі Госдуми Росії.

На федпроєкт, в рамках якого було заплановано закупівлю приладів та обладнання для університетів та наукових центрів по всій Росії, буде витрачено 47,8 млрд. рублів замість 97 млрд (понад мільярд доларів), закладених у ухвалений рік тому закон про бюджет. Основний удар бюджетного секвестру приймуть на себе вищі та наукові організації, що випливає з матеріалів бюджету: витрати на інфраструктуру для них будуть урізані на 40 млрд. рублів.

На 2,2 млрд. рублів знизяться асигнування на «проектування унікальної наукової установки „мегасайєнс“» на острові Руський — синхротрона, в якому вчені планували розганяти електрони до швидкостей, близьких до світлових.

На таку суму зменшиться фінансування проектів Курчатівського інституту, де за бюджетні гроші планували модернізувати джерело синхротронного випромінювання, а також створити прототип імпульсного джерела нейтронів.

Витрати для будівництва науково-дослідних судів необмеженого району плавання зменшаться на 270 млн. рублів; на будівництво центру ядерної медицини при Курчатівському інституті – на 137 млн. рублів.

Додатково понад 4 млрд. рублів уряд планує заощадити ще на двох статтях національного проекту «Наука». Фінансування федпроєкту «Розвиток масштабних наукових та науково-технологічних проєктів за пріоритетними дослідницькими напрямками» зменшиться на 8% — з 20,4 до 18,8 млрд рублів. Витрати по федпроєкт «Розвиток інтеграційних процесів у сфері науки, вищої освіти та індустрії» зменшиться на 10% – з 36 до 32,4 млрд. рублів.