Как улучшить свое самочувствие после бессонной ночи – ответ Минздрава

Ночные сирены и обстрелы и тревога за себя и близких прибавили украинцам бессонных ночей. В Минздраве дали несколько советов, которые помогут помочь себе.

Что поможет улучшить свое состояние после бессонницы

В Министерстве здравоохранения дают несколько главных советов.

Белковая еда

После бессонной ночи лучше позавтракать яйцами, рыбой, мясом или сыром. Ведь белковая пища активирует нейроны, образующие орексин – белковые молекулы, способствующие бодрости.

Для большинства людей достаточно употреблять белок в расчете 0,6-1 грамм/кг массы тела.

А если очень хочется сладкого, то следует соединить его с белком, например съесть сладкую творожную запеканку.

Но помните – здоровый рацион – это разумный баланс белков, жиров и углеводов.

Кофе

После бессонной ночи руки сами тянутся к кофеварке. Одна-две чашки кофе действительно добавят энергии, а вот от третьего и последующих лучше отказаться.

Но стоит учесть – кофе содержит различные соединения, которые по-разному влияют на мозг.

Кофеин является самым известным из этих соединений, которое улучшает память. Однако о его психологическом влиянии известно мало.

Например, некоторые исследования показывают, что кофе может влиять на когнитивные показатели тех, кто не пьет его регулярно, однако он имеет меньшее влияние на тех, кто пьет его постоянно, поскольку у них развивается толерантность к напитку.

Дневной сон

Следует вздремнуть днем 20-30 минут, но не больше, иначе после пробуждения будете чувствовать себя сонными и разбитыми.

Лучшее время для дневного сна – между 12:00 и 14:00.

Кстати, глубокий сон длится примерно 20-40 минут. Это самый спокойный этап, когда мозговые волны и частота сердечных сокращений замедляются, а АД падает. Во время этой фазы сна укрепляются кости, иммунная система, а мозг готовится к усвоению информации.

Прогулка на открытом воздухе

Движение будет стимулировать активность мозга, а организм будет блокировать выработку гормона сна мелатонина.

Вот 8 причин, которые смогут вас убедить гулять по утрам.

Обычную прогулку можно превратить в эффективную тренировку. Для этого нужно ходить с правильной осанкой, увеличивать темп, менять местность и прибавлять силовые упражнения.

Издание Healthista советует "убегать" от городского шума в лес или хотя бы парк. Это может улучшить наше здоровье и в целом жизнь.

Снисхождение к себе

После бессонной ночи не пытайтесь быть на 100% эффективными.

Если вы не в состоянии качественно выполнять сложные задачи, отложите их на завтра, по возможности сократите свой рабочий день.

Если проблемы со сном (бессонница, частое прерывание ночного сна и т.п.) носят длительный характер – обратитесь к семейному врачу.

Ученые посоветовали простой способ повышения производительности

Ученые из Сорбонны отмечают, что именно сон поможет успешно использовать свой потенциал и раскрывать его не только на работе.

Авторы исследования обращают внимание на то, что половина участников не смогли заснуть, 24 человека имели неглубокий ранний сон, а 14 человек впадали в более глубокую стадию сна.

После отдыха, вернувшись к задачам, те, кто имел неглубокий сон, находили скрытый трюк в 2,7 раза чаще, чем не засыпавшие, и в 5,8 раза чаще, чем те, кто засыпал глубже. Поделиться

Что важно понимать, такие резкие отличия в экспериментах такого типа случаются редко.

По словам ученых, "творческий коктейль мозговых волн", который, казалось, сопровождал эту сумеречную стадию – альфа-мозговые волны, обычно отмечающие расслабления, смешанные с дельта-волнами более глубокого сна.