В Минздраве назвали количество украинских медучреждений, разрушенных РФ

За более чем 20 месяцев полномасштабной войны российские войска повредили 1468 медицинских учреждений Украины. Еще 193 было разрушено до основания.

Армия РФ уничтожила почти 200 украинских медучреждений

Как сообщает Министерство здравоохранения, российские захватчики уничтожают объекты медицинской инфраструктуры (больницы, амбулатории, поликлиники, родовые и т.п.), чтобы препятствовать работе медиков и создать дополнительную нагрузку на медицинскую систему.

По данным Минздрава, наибольшие потери понесли медучреждения Харьковщины, Донетчины, Николаевщины, Киевщины, Черниговщины и Херсонщины. С начала войны враг также есть потери автомобилей экстренной медицинской помощи: 103 автомобиля повреждены, 253 – уничтожены, 125 – захвачены.

Бериславская больница (фото – moz.gov.ua)

Однако, несмотря на все атаки на медицинские учреждения и постоянные бомбардировки врага, в Украине продолжаются работы по восстановлению медицинской инфраструктуры. Первоначально речь идет об объектах на деоккупированных территориях, которые в результате вражеских обстрелов и бомбардировок получили небольшие повреждения", – отмечают в Минздраве. Поделиться

Так, по состоянию на начало ноября 2023 уже удалось полностью восстановить 421 медучреждение, а еще 413 объектов восстановлено частично.

Больше всего восстановленных медучреждений сейчас в Николаевской, Днепровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

РФ обстреливает украинские медучреждения

5 октября ВС РФ сбросили авиабомбы на больницу в Бериславе. По данным прокуратуры, удар произошел примерно в 12:40. Снаряды частично разрушили корпус больницы, в результате чего пострадали медики: водитель и фельдшер.

Как уточнили в Херсонской областной военной администрации, водитель скорой помощи получил перелом ноги и ранение головы. У фельдшера контузия.

Сообщается, что четвертый этаж больницы полностью уничтожен, еще один частично. Также повреждены машины скорой помощи. В общей сложности ВС РФ нанесли пять авиаударов по городу.

Также 12 октября русские войска обстреляли Херсон с оккупированного левого берега Днепра и области. В центре города и пригороде раздались несколько взрывов.

Впоследствии начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в результате обстрела Херсона в Днепровском районе повреждено одно из отделений медучреждения. Он уточнил, что оккупанты попали в детскую больницу.

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