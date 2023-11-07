У МОЗ назвали кількість українських медзакладів, які зруйнувала РФ

За понад 20 місяців повномасштабної війни російські війська пошкодили 1468 медичних закладів України. Ще 193 було зруйновано вщент.

Армія РФ знищила вщент майже 200 українських медзакладів

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, російські загарбники нищать об’єкти медичної інфраструктури (лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові тощо), щоб перешкоджати роботі медиків і створити додаткове навантаження на медичну систему.

За даними МОЗ, найбільших втрат зазнали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини та Херсонщини. Від початку війни ворог також є втрати автівок екстреної медичної допомоги: 103 автомобілі пошкоджені, 253 – знищені, 125 – захоплені.

Бериславська лікарня (фото – moz.gov.ua)

Однак, попри всі атаки на медичні заклади та постійні бомбардування ворога, в Україні тривають роботи з відбудови медичної інфраструктури. Першочергово йдеться про обʼєкти на деокупованих територіях, які внаслідок ворожих обстрілів і бомбардувань зазнали невеликих ушкоджень", – зазначають у МОЗ. Поширити

Так, станом на початок листопада 2023 року вже вдалося повністю відновити 421 медзаклад, а ще 413 об’єктів відновлено частково.

Найбільше відновлених медзакладів наразі на Миколаївщині, Дніпровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.

РФ обстрілює українські медзаклади

5 жовтня ЗС РФ скинули авіабомби на лікарню у Бериславі. За даними прокуратури, удар стався приблизно о 12:40. Снаряди частково зруйнували корпус лікарні, внаслідок чого постраждали медики: водій і фельдшер.

Як уточнили в Херсонській обласній військовій адміністрації, водій швидкої допомоги дістав перелом ноги й поранення голови. У фельдшера контузія.

Повідомляється, що четвертий поверх лікарні повністю знищено, ще один — частково. Також пошкоджено машини швидкої допомоги. Загалом ЗС РФ завдали п'ять авіаударів по місту.

Також 12 жовтня російські війська обстріляли Херсон з окупованого лівого берега Дніпра та області. У центрі міста й передмісті пролунали кілька вибухів.

Згодом начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що внаслідок обстрілу Херсона у Дніпровському районі пошкоджено одне з відділень медзакладу. Він уточнив, що окупанти влучили в дитячу лікарню.

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