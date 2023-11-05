Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину. Є загиблий та поранені

Російські військові 5 листопада вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є жертва і травмовані.

РФ вкотре обстріляла Дніпропетровську область

Вдень російські терористи вдарили з артилерії по Мирівській громаді. Через атаку ворога поранення отримали двоє чоловіків 30 та 58 років.

Обидва отримали поранення передпліччя. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Пізніше ОВА повідомила, що окупанти знову завдали артилерійського удару по Нікопольському району, але цього разу по Марганецькій громаді.

Загинув чоловік, який просто їхав на велосипеді у своїх справах, - йдеться у повідомленні. Поширити

Місцева влада встановлює всі наслідки ворожих обстрілів.

Яка ситуація на Дніпропетровщині

4 листопада росіяни обстріляли об'єкт інфраструктури у Дніпровському районі. Також у регіоні сили протиповітряної оборони збили три крилаті ракети "Іскандер-К".

Вночі на 15 жовтня росіяни атакували Нікопольський район в Дніпропетровській області.

Протягом ночі окупаційні війська з важкої артилерії били по Нікопольщині. Майже 40 снарядів скерували на районний центр та Марганецьку громаду, – зазначив Лисак. Поширити

Через обстріли у Нікополі зайнявся приватний будинок. Рятувальники приборкали вогонь.

Ще 8 осель та одна господарська споруда пошкоджені. Зачепило й лінію електропередач, мікроавтобус і 10 сонячних панелей.

Також армія РФ 6 разів 23 вересня обстріляла Дніпропетровщину. Є поранені, серед них — 12-річна дитина.

Обстрілами у громаді було пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Також удар взяв на себе й Нікополь.

3 жовтня злочинна армія РФ випустила десятки БпЛА типу “Шахед” по Дніпропетровській.

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, протягом ночі підрозділи ППО збили в небі над регіоном 13 ударних БпЛА типу “Шахед” злочинної армії РФ.

Окрім цього, також було збито одну ворожу ракету.