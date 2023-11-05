Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину. Є загиблий та поранені

Російські військові 5 листопада вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є жертва і травмовані.
РФ вкотре обстріляла Дніпропетровську область
Вдень російські терористи вдарили з артилерії по Мирівській громаді. Через атаку ворога поранення отримали двоє чоловіків 30 та 58 років.
Обидва отримали поранення передпліччя. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Пізніше ОВА повідомила, що окупанти знову завдали артилерійського удару по Нікопольському району, але цього разу по Марганецькій громаді.
Місцева влада встановлює всі наслідки ворожих обстрілів.
Яка ситуація на Дніпропетровщині
4 листопада росіяни обстріляли об'єкт інфраструктури у Дніпровському районі. Також у регіоні сили протиповітряної оборони збили три крилаті ракети "Іскандер-К".
Вночі на 15 жовтня росіяни атакували Нікопольський район в Дніпропетровській області.
Через обстріли у Нікополі зайнявся приватний будинок. Рятувальники приборкали вогонь.
Ще 8 осель та одна господарська споруда пошкоджені. Зачепило й лінію електропередач, мікроавтобус і 10 сонячних панелей.
Також армія РФ 6 разів 23 вересня обстріляла Дніпропетровщину. Є поранені, серед них — 12-річна дитина.
Обстрілами у громаді було пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Також удар взяв на себе й Нікополь.
3 жовтня злочинна армія РФ випустила десятки БпЛА типу “Шахед” по Дніпропетровській.
За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, протягом ночі підрозділи ППО збили в небі над регіоном 13 ударних БпЛА типу “Шахед” злочинної армії РФ.
Окрім цього, також було збито одну ворожу ракету.
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