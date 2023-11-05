Армия РФ обстреляла Днепропетровщину. Есть погибший и раненые

Российские военные 5 ноября ударили по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атаки есть жертва и травмированы.

РФ в очередной раз обстреляла Днепропетровскую область

Днем российские террористы ударили из артиллерии по Мировскому обществу. Из-за атаки врага ранения получили двое мужчин 30 и 58 лет.

Оба получили ранения предплечья. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Позже ОВА сообщила, что оккупанты снова нанесли артиллерийский удар по Никопольскому району, но на этот раз по Марганецкому обществу.

Погиб мужчина, просто ехавший на велосипеде по своим делам, - говорится в сообщении. Поделиться

Местные власти устанавливают все последствия вражеских обстрелов.

Какая ситуация на Днепропетровщине

4 ноября россияне обстреляли объект инфраструктуры в Днепровском районе. Также в регионе силы противовоздушной обороны сбили три крылатых ракеты "Искандер-К".

Ночью 15 октября россияне атаковали Никопольский район в Днепропетровской области.

В течение ночи оккупационные войска из тяжелой артиллерии избивали по Никопольщине. Почти 40 снарядов направили в районный центр и Марганецкую общину, - отметил Лысак. Поделиться

Из-за обстрелов в Никополе загорелся частный дом. Спасатели обуздали огонь.

Еще 8 домов и одно хозяйственное сооружение повреждено. Задело и линию электропередач, микроавтобус и 10 солнечных панелей.

Также армия РФ 6 раз 23 сентября обстреляла Днепропетровщину. Есть раненые, среди них 12-летний ребенок.

Обстрелами в общине были повреждены жилой дом и автомобиль. Также удар взял на себя и Никополь.

3 октября преступная армия РФ выпустила десятки БПЛА типа "Шахед" по Днепропетровской.

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в течение ночи подразделения ПВО сбили в небе над регионом 13 ударных БПЛА типа "Шахед" преступной армии РФ.

Кроме этого, также была сбита одна вражеская ракета.