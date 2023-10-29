Какая простая привычка вредит вашему сердцу — предупреждение ученых

Большинство из нас привыкли засыпать с телефоном в руках, поскольку и часа не можем прожить без обновления новостной ленты. Однако, по словам ученых, эта, на первый взгляд, невинная привычка может стать причиной серьезных проблем для вашего сердца.
Что вредит сердцу в современном ритме жизни
Ни для кого не секрет, что сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых частых причин смерти во всем мире – речь идет о примерно 25% случаев.
Поэтому крайне важно делать все возможное, чтобы минимизировать такие риски.
По словам американских ученых, люди действительно недооценивают свой режим сна и все, что предшествует ему, несмотря на то, что они оказывают серьезное влияние на здоровье вашего сердца.
Ученые из Колумбийского университета пришли к выводу, что клетки кровеносных сосудов людей подвергаются воздействию вредных окислителей. Эту корреляцию наблюдали у участников исследования.
Как можно объяснить эту связь
По словам ученых, это происходит вполне возможно, потому что клетки, подвергшиеся депривации сна, не смогли активировать антиоксидантную реакцию с целью очищения вредных молекул.
В результате в организме человека возникает воспаление, которое и приводит к дисфункции, являющейся критической ранней стадией развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Как происходило исследование
Участниками этого эксперимента стали почти 1000 женщин, в том числе 35 здоровых женщин, обычно спящих 7 – 8 часов каждую ночь.
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