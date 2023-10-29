Какая простая привычка вредит вашему сердцу — предупреждение ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Какая простая привычка вредит вашему сердцу — предупреждение ученых

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Источник:  online.ua

Большинство из нас привыкли засыпать с телефоном в руках, поскольку и часа не можем прожить без обновления новостной ленты. Однако, по словам ученых, эта, на первый взгляд, невинная привычка может стать причиной серьезных проблем для вашего сердца.

Что вредит сердцу в современном ритме жизни

Ни для кого не секрет, что сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых частых причин смерти во всем мире – речь идет о примерно 25% случаев.

Поэтому крайне важно делать все возможное, чтобы минимизировать такие риски.

По словам американских ученых, люди действительно недооценивают свой режим сна и все, что предшествует ему, несмотря на то, что они оказывают серьезное влияние на здоровье вашего сердца.

Ученые из Колумбийского университета пришли к выводу, что клетки кровеносных сосудов людей подвергаются воздействию вредных окислителей. Эту корреляцию наблюдали у участников исследования.

Как можно объяснить эту связь

По словам ученых, это происходит вполне возможно, потому что клетки, подвергшиеся депривации сна, не смогли активировать антиоксидантную реакцию с целью очищения вредных молекул.

В результате в организме человека возникает воспаление, которое и приводит к дисфункции, являющейся критической ранней стадией развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Наши результаты являются прямыми доказательствами того, что легкий хронический дефицит сна вызывает сердечные заболевания, – прокомментировала результаты исследования один из его авторов, директор Центра медицины сна в Колумбийском университете Саня Елич.

Как происходило исследование

Участниками этого эксперимента стали почти 1000 женщин, в том числе 35 здоровых женщин, обычно спящих 7 – 8 часов каждую ночь.

В течение шести недель женщины спали по своему обычному распорядку; в течение остальных шести недель они ложились спать на 1,5 часа позже обычного. Сон каждого участника проверяли с помощью наручных трекеров сна, – рассказывают ученые.

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